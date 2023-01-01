Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шестнадцать свечей Шестнадцать свечей
Киноафиша Фильмы Шестнадцать свечей Фильмы похожие на Шестнадцать свечей
Sixteen Candles Шестнадцать свечей 1984 / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Шестнадцать свечей

Вся информация о фильме
Милашка в розовом
Милашка в розовом
мелодрама, драма, комедия 1986, США
6.0
Клуб
Клуб "Завтрак"
драма 1985, США
7.0
Вы не забыли обо мне
Вы не забыли обо мне
документальный 2009, Канада
6.0
Убийство в Гросс-Пойнте
Убийство в Гросс-Пойнте
комедия, триллер, криминал, мелодрама 1997, США
7.0
Под кайфом в смятении
Под кайфом в смятении
комедия, драма 1993, США
8.0
Скажи что-нибудь
Скажи что-нибудь
мелодрама, комедия, драма 1989, США
7.0
Дядюшка Бак
Дядюшка Бак
семейный, комедия, драма 1989, США
7.0
Смертельное влечение
Смертельное влечение
мистика, криминал, драма, мелодрама, комедия 1988, США
7.0
Любовь нельзя купить
Любовь нельзя купить
мелодрама, драма, комедия 1987, США
6.0
Самолетом, поездом, машиной
Самолетом, поездом, машиной
комедия, драма 1987, США
7.0
Самолетом, поездом, автомобилем
Самолетом, поездом, автомобилем
комедия, приключения, драма 1987, США
7.0
Приключения няни
Приключения няни
комедия 1987, США
6.0
Выходной день Ферриса Бьюллера
Выходной день Ферриса Бьюллера
комедия 1986, США
7.0
Ох уж эта наука!
Ох уж эта наука!
комедия, фантастика, мелодрама 1985, США
8.0
Огни святого Эльма
Огни святого Эльма
драма 1985, США
8.0
Уж лучше умереть
Уж лучше умереть
мелодрама, комедия 1985, США
7.0
Свободные
Свободные
драма, музыка, мелодрама 1984, США
6.0
Изгои
Изгои
драма, криминал 1983, США
7.0
Как быстро летит время в школе Риджмонт Хай
Как быстро летит время в школе Риджмонт Хай
комедия, мелодрама 1982, США
6.0
Беспечные времена в «Риджмонт Хай»
Беспечные времена в «Риджмонт Хай»
комедия 1982, США
7.0
Кудряшка Сью
Кудряшка Сью
мелодрама, комедия, семейный 1991, США
7.0
Замужем за мафией
Замужем за мафией
комедия, мелодрама 1988, США
6.0
Любовь к собакам обязательна
Любовь к собакам обязательна
мелодрама, комедия 2005, США
5.0
Калейдоскоп поцелуев 3
Калейдоскоп поцелуев 3
комедия, мелодрама 2021, США / Великобритания
5.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше