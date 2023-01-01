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Шестнадцать свечей
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Sixteen Candles
Шестнадцать свечей
1984 / США
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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