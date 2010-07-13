Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вы не забыли обо мне
Киноафиша Фильмы Вы не забыли обо мне
Don’t You Forget About Me

Вы не забыли обо мне, 2009

2009 / Канада
6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 13 июля 2010
Режиссер
Мэтт Остин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вы не забыли обо мне 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Приложение киноафиши