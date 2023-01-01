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Шестнадцать свечей Шестнадцать свечей
Киноафиша Фильмы Шестнадцать свечей Кадры из фильма «Шестнадцать свечей»
Sixteen Candles Шестнадцать свечей 1984 / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Кадры из фильма «Шестнадцать свечей»

Вся информация о фильме
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Шестнадцать свечей (1984) - фото 4 Шестнадцать свечей (1984) - фото 5 Шестнадцать свечей (1984) - фото 6
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