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Шестнадцать свечей Шестнадцать свечей
Киноафиша Фильмы Шестнадцать свечей Шестнадцать свечей, 1984: актеры и роли
Sixteen Candles Шестнадцать свечей 1984 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Шестнадцать свечей, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Хьюз John Hughes
В ролях
Молли Рингуолд Молли Рингуолд Molly Ringwald Джастин Генри Justin Henry Майкл Шоффлинг Michael Schoeffling Гедде Ватанабе Пол Дули Paul Dooley Карлин Глинн Carlin Glynn Джон Кьюсак Джон Кьюсак John Cusack
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