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Скалолаз
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Cliffhanger
Скалолаз
1993 / США / Франция / Италия
7.8
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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