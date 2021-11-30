Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Живые Живые
Киноафиша Фильмы Живые
Alive

Живые, 1993

1993 / США / Канада
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Осенью 1972 года в пятницу тринадцатого октября над Андами потерпел катастрофу авиалайнер, на борту которого находилась школьная сборная по регби из Уругвая. Самолет рухнул на высокогорное плато, которое было полностью отрезано от внешнего мира.

Здесь, среди дикой стужи и трупов, горстке оставшихся в живых школьников предстоял жестокий, нечеловеческий тест на выживание. Семьдесят два бесконечных, мучительных дня молодые люди боролись за свою жизнь.

Убежищем им служили обломки самолета, пищей - тела погибших товарищей. Иногда приходится превратиться в зверя, чтобы остаться человеком...

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 15 января 1993
Возраст 16+
Режиссер
Фрэнк Маршалл
В ролях
Итан Хоук
Итан Хоук
Винсент Спано
Джош Хэмилтон
Джош Хэмилтон
Брюс Рэмсэй
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Живые 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Живые смотреть онлайн

Живые
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссер «Голоса монстра» Хуан Антонио Байона снимет для Netflix фильм о крушении самолета В основу сюжета ляжет реальная трагедия, произошедшая в 1972 году.
Написать
30 ноября 2021 13:38
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Приложение киноафиши