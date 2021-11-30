Живые, 1993

Осенью 1972 года в пятницу тринадцатого октября над Андами потерпел катастрофу авиалайнер, на борту которого находилась школьная сборная по регби из Уругвая. Самолет рухнул на высокогорное плато, которое было полностью отрезано от внешнего мира.

Здесь, среди дикой стужи и трупов, горстке оставшихся в живых школьников предстоял жестокий, нечеловеческий тест на выживание. Семьдесят два бесконечных, мучительных дня молодые люди боролись за свою жизнь.

Убежищем им служили обломки самолета, пищей - тела погибших товарищей. Иногда приходится превратиться в зверя, чтобы остаться человеком...