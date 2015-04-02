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Больше чем секс
Отзывы о фильме «Больше чем секс»
No Strings Attached
Больше чем секс
2011 / США
Трейлер
7.7
Оцените
65
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Да ну, не всё так плохо.
Мне понравилось. Сюжет как обычно в американских фильмах этого жанра, но положительная игра актеров. Если настроитесь на соответсвующее настроение - не пожалеете.
7/10
2 апреля 2015, 12:51
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Может быть еще есть такие люди, которые ходят в кино не смотря перед этим трейлеры? ✊
хотя я не уверен
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Кстати, этот фильм гораздо лучше Черного Лебедя, не такой претенциозный.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Ну, фильмы можно сравнивать, например, по степени унылости. Здесь "Лебедь" - явный триумфатор.
Да и вообще у каждого фильма - свой жанр. Фильмы оцениваются в рамках своих жанров, получаеют, очень условно, определённую оценку. А потом оценки для разных фильмов сравнивается.
Как Вам такая методика?
Так вот, для своего жанра - этот фильм лучше, чем Лебедь для своего.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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sobolyavochka
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм отличный. над многочисленными приколами смеялись всем залом, советую посмотреть, поскольку из всех фильмов выходящих на эканы в ближайшие полгода стоящих внимания - этот и еще один.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Фильм отличный, лекго смотреть, вызывает сопереживание к героям и местами очень смешно.
10/10
2 апреля 2015, 12:51
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
после сцены о месячные у Портман поняла что надо валить домой пока не вытошнило...✊
2 апреля 2015, 12:51
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rodney
2 апреля 2015, 12:51
Братцы! Если хотите сделать девушке какой-то намек, берите ее на этот фильм. Там тоже девушки хотят только секса а всего остального не хотят!!!!!!!! Поначалу, правда, только, но хотя бы поначалу)))))) И вроде бы им не по шестнадцать лет, взрослые уже такие люди. И если у вас есть какие-то непонималки на этот счет, можно их как раз после кино и обсудить. Навевает, так сказать. Да и про кино не пожалеете – нормальное, веселое, с шутками. Приятного всем просмотра!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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mike123
2 апреля 2015, 12:51
Очень приятная комедия, романтическая получилась, несмотря на название. Хотя в жизни таких случаев меньше, мне кажется. Кетчер такой весь из себя трогательный, а Портман – стерва сознательная. Но, с другой стороны, иначе и смотреть было бы неинтересно. Только почему Кетчер такой толстенький стал, вы заметили? Чудно так, но сыграл он классно, я даже не ожидал. Вечный душка. Так что захотите хорошо и приятно провести время, фильм подходит на 100%.
2 апреля 2015, 12:51
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Если бы не Натали Портман и Кетчер, ни за что бы не пошла на этот фильм. Любят же они какие-то дурацкие названия. (Хотя да, любовь-морковь не лучше). Так вот, сходила на «Больше чем секс» и в общем-то совсем не пожалела. Шутки смешные, над ними можно смеяться. Хотя в основном все вокруг секса, но тошноту не вызывают. Портман с Кетчером получились отличной парочкой. Конец опять-таки для любой девушки обнадеживающий – все-таки есть что-то, больше чем секс. Так что идите и юношей с собой берите!
2 апреля 2015, 12:51
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Мне понравилось. Сюжет как обычно в американских фильмах этого жанра, но положительная игра актеров. Если настроитесь на соответсвующее настроение - не пожалеете.
7/10
хотя я не уверен
Да и вообще у каждого фильма - свой жанр. Фильмы оцениваются в рамках своих жанров, получаеют, очень условно, определённую оценку. А потом оценки для разных фильмов сравнивается.
Как Вам такая методика?
Так вот, для своего жанра - этот фильм лучше, чем Лебедь для своего.
10/10
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