Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Больше чем секс Больше чем секс
Киноафиша Фильмы Больше чем секс Отзывы о фильме «Больше чем секс»
No Strings Attached Больше чем секс 2011 / США
7.7 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
30 дней бесплатно
30 дней бесплатно
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Больше чем секс»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
523561 2 апреля 2015, 12:51
Да ну, не всё так плохо.



Мне понравилось. Сюжет как обычно в американских фильмах этого жанра, но положительная игра актеров. Если настроитесь на соответсвующее настроение - не пожалеете.



7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Может быть еще есть такие люди, которые ходят в кино не смотря перед этим трейлеры? ✊



хотя я не уверен
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Кстати, этот фильм гораздо лучше Черного Лебедя, не такой претенциозный.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Ну, фильмы можно сравнивать, например, по степени унылости. Здесь "Лебедь" - явный триумфатор.

Да и вообще у каждого фильма - свой жанр. Фильмы оцениваются в рамках своих жанров, получаеют, очень условно, определённую оценку. А потом оценки для разных фильмов сравнивается.

Как Вам такая методика?

Так вот, для своего жанра - этот фильм лучше, чем Лебедь для своего.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sobolyavochka 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм отличный. над многочисленными приколами смеялись всем залом, советую посмотреть, поскольку из всех фильмов выходящих на эканы в ближайшие полгода стоящих внимания - этот и еще один.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Фильм отличный, лекго смотреть, вызывает сопереживание к героям и местами очень смешно.

10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
после сцены о месячные у Портман поняла что надо валить домой пока не вытошнило...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Братцы! Если хотите сделать девушке какой-то намек, берите ее на этот фильм. Там тоже девушки хотят только секса а всего остального не хотят!!!!!!!! Поначалу, правда, только, но хотя бы поначалу)))))) И вроде бы им не по шестнадцать лет, взрослые уже такие люди. И если у вас есть какие-то непонималки на этот счет, можно их как раз после кино и обсудить. Навевает, так сказать. Да и про кино не пожалеете – нормальное, веселое, с шутками. Приятного всем просмотра!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Очень приятная комедия, романтическая получилась, несмотря на название. Хотя в жизни таких случаев меньше, мне кажется. Кетчер такой весь из себя трогательный, а Портман – стерва сознательная. Но, с другой стороны, иначе и смотреть было бы неинтересно. Только почему Кетчер такой толстенький стал, вы заметили? Чудно так, но сыграл он классно, я даже не ожидал. Вечный душка. Так что захотите хорошо и приятно провести время, фильм подходит на 100%.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Если бы не Натали Портман и Кетчер, ни за что бы не пошла на этот фильм. Любят же они какие-то дурацкие названия. (Хотя да, любовь-морковь не лучше). Так вот, сходила на «Больше чем секс» и в общем-то совсем не пожалела. Шутки смешные, над ними можно смеяться. Хотя в основном все вокруг секса, но тошноту не вызывают. Портман с Кетчером получились отличной парочкой. Конец опять-таки для любой девушки обнадеживающий – все-таки есть что-то, больше чем секс. Так что идите и юношей с собой берите!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 4 комментария
Зимнее утро 1 комментарий
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба 14 комментариев
Чекаго
Чекаго 7 комментариев
Папы против мам
Папы против мам 10 комментариев
Вам и не снилось
Вам и не снилось 1 комментарий
Праведник
Праведник 80 комментариев
Быть
Быть 22 комментария
Непослушная
Непослушная 45 комментариев
Король-львенок
Король-львенок 1 комментарий
Мира
Мира 43 комментария
Марлоу
Марлоу 1 комментарий
Форсаж 10
Форсаж 10 6 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши