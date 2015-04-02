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Геральдическим девизом фильма могут идеально послужить слова, сказанные одним из персонажей: «Когда я работала под прикрытием, я была копом в роли торчка, а на самом деле я торчок, притворяющийся копом». Свежее кино с Джейсоном Стэтемом периодически притворяется то одой добру, жестко наказующему зло, то социальной драмой с такими гуманненькими проблесками: взять хотя бы трогательную дружбу темнокожей полицейской-наркоманки с меланхоличным юным скинхедом. Однако в действительности…