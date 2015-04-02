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Без компромиссов Без компромиссов
Киноафиша Фильмы Без компромиссов Отзывы о фильме «Без компромиссов»
Blitz Без компромиссов 2011 / Великобритания
7.5 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Без компромиссов»

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Наша рецензия

Геральдическим девизом фильма могут идеально послужить слова, сказанные одним из персонажей: «Когда я работала под прикрытием, я была копом в роли торчка, а на самом деле я торчок, притворяющийся копом». Свежее кино с Джейсоном Стэтемом периодически притворяется то одой добру, жестко наказующему зло, то социальной драмой с такими гуманненькими проблесками: взять хотя бы трогательную дружбу темнокожей полицейской-наркоманки с меланхоличным юным скинхедом. Однако в действительности…

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Леопольдина 2 апреля 2015, 12:51
В последнее время в Лондоне участились случаи убийства полицейских. Судя по почерку – убийца серийный. Наглый, дерзкий, бросивший вызов полицейским Лондона. Сумасшедший убийца с молотком, взявший себе прозвище Блиц, не догадывается, что на тропу войны с ним выходит детектив-сержант Брэнт, готовый даже пожертвовать собой во имя торжества правосудия! Это не сводка новостей, это сюжет нового захватывающего триллера «Без компромиссов» с Джейсоном Стэтхемом в главной роли. Фильм выйдет на экраны Москвы совсем скоро, 23 июня. Не планируйте ничего на этот день, сходите в кино, фильм действительно захватывающий и интересный!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GoodFella 2 апреля 2015, 12:51
Если честно, то ожидал большего от этого фильма, слишком все предсказуемо, никакой интриги.

p.s. что то на соседей по залу не везет последние пол года, как ни сеанс, то всегда громко шелестят пакетами с чипсами, а сегодня вообще удивила пожилая семейная пара, которая весь фильм болтала громко на весь зал и не реагировала на замечания окружающих, так гляди придется ждать двдрипов для просмотра дома✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
странное кино...вроде бы и сценарий есть, все на площадке пыхтели, деньги отрабатывали...местами интересно, местами скучно, местами жестковато, местами не верится...

если суммировать, то чувства смешанные...противоборство маньяка и полицейского, соревнующихся в том, кто сильнее сдвинут, лучше, чем в Добермане не снимут, это уже понятно...но на определенный средний уровень наработали. У Стэтема видно пора звездных фильмов прошла, и дальше будут одни середнячки...7.5/10...нет, наверно, даже 7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
piklic 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Средненький фильм. Интриги никакой. Каких-то хороших погонь и перестрелок тоже не заметил. Даже как-то подраться Стэтэму в этот раз не дали. Короче , 5 из 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Vanilla_extasy 2 апреля 2015, 12:51
купилась на Стетема и ошиблась)).. скучно, предсказуемо..фильм никакой.

Сюжет развернут мало, ни за какого героя не хочется переживать.

Единственное что увидела новое, дак это полицейский-гей..улыбнуло)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Арсений 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел фильм, в целом не пожалел, но и не в восторге. Зачем-то название "Блиц" перевели как "Без компромиссов". А отметил я следующее...

Фильм действительно показался облегчённой английской версией "Добермана"

Уважаемому мною Стэтхэму, стоит уже попробовать отойти от образа этакого вечно всех бьющего-убивающего и всё ломающего громилы-костолома

Через чур много притянутых планов с алкоголем и куревом

и другие моменты



Вообщем не худший одноразовый хэпидндовый боевичок с Стэтхемом в главной роли.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
Фильм СУПЕР !!!!!!!!!!!!! Блин давно не смотрел боевики с юмором =)))) Стэтхем отжигает по полной. СУПЕР БОЕВИК. !!!✊



10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Беда в том, что фильм скучен буквально с первой минуты.

Но если дотерпеть до появления психопата (Эйдан Джиллен), то можно даже получить удовольствие. Маньяк по-своему прелестный. Отмороженный, нахальный, изобретательный, неуловимый (потому что хреново ловили).

Он закручивает интригу и подогревает интерес. Все остальные персонажи - либо жертвы, либо запоздало и бестолково реагирующие полисмены.

Юмор не замечен. Самая жгучая шутка: в лифте курить нельзя.-ты что, меня застрелишь?!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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