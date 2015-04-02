Геральдическим девизом фильма могут идеально послужить слова, сказанные одним из персонажей: «Когда я работала под прикрытием, я была копом в роли торчка, а на самом деле я торчок, притворяющийся копом». Свежее кино с Джейсоном Стэтемом периодически притворяется то одой добру, жестко наказующему зло, то социальной драмой с такими гуманненькими проблесками: взять хотя бы трогательную дружбу темнокожей полицейской-наркоманки с меланхоличным юным скинхедом. Однако в действительности…
p.s. что то на соседей по залу не везет последние пол года, как ни сеанс, то всегда громко шелестят пакетами с чипсами, а сегодня вообще удивила пожилая семейная пара, которая весь фильм болтала громко на весь зал и не реагировала на замечания окружающих, так гляди придется ждать двдрипов для просмотра дома✊
если суммировать, то чувства смешанные...противоборство маньяка и полицейского, соревнующихся в том, кто сильнее сдвинут, лучше, чем в Добермане не снимут, это уже понятно...но на определенный средний уровень наработали. У Стэтема видно пора звездных фильмов прошла, и дальше будут одни середнячки...7.5/10...нет, наверно, даже 7/10
Сюжет развернут мало, ни за какого героя не хочется переживать.
Единственное что увидела новое, дак это полицейский-гей..улыбнуло)
Фильм действительно показался облегчённой английской версией "Добермана"
Уважаемому мною Стэтхэму, стоит уже попробовать отойти от образа этакого вечно всех бьющего-убивающего и всё ломающего громилы-костолома
Через чур много притянутых планов с алкоголем и куревом
и другие моменты
Вообщем не худший одноразовый хэпидндовый боевичок с Стэтхемом в главной роли.
10/10
Но если дотерпеть до появления психопата (Эйдан Джиллен), то можно даже получить удовольствие. Маньяк по-своему прелестный. Отмороженный, нахальный, изобретательный, неуловимый (потому что хреново ловили).
Он закручивает интригу и подогревает интерес. Все остальные персонажи - либо жертвы, либо запоздало и бестолково реагирующие полисмены.
Юмор не замечен. Самая жгучая шутка: в лифте курить нельзя.-ты что, меня застрелишь?!
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