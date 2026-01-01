Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Мария Жукова
Mariya Zhukova
Киноафиша
Персоны
Мария Жукова
Мария Жукова
Mariya Zhukova
Дата рождения
2 февраля 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Алдан, Россия
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр
Популярные фильмы
8.3
Брат
(1997)
Фильмография Мария Жукова
Жанр
Все
Боевик
Драма
Год
Все
1997
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
8.3
Брат
Brat
боевик, драма
1997, Россия
Смотреть трейлер
Новости о Мария Жукова
