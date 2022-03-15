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Брат Брат
Киноафиша Фильмы Брат Отзывы о фильме «Брат»
Брат 1997 / Россия
8.7 Оцените
250 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Брат»

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Влад Мищенко 15 марта 2022, 18:21
Оценка
Давно не видел достойных фильмов, в Российском кинематографе, и вот он вышел XD
15 марта 2022, 18:21 Ответить
Andrey Muskan 23 марта 2022, 18:36
Нашли чего показать.Конечно фильм примечательный,но затасканый до дыр....И кто там герой?Прикольно на него посмотреть раз~два,но давайте называть вещи своими именами,Данил Багров отмороженый инфантил...Тогда видимо это было в,диковинку..Но вроде как наелись
23 марта 2022, 18:36 Ответить
Каширин Семён 23 марта 2022, 19:16
Оценка
большие города
23 марта 2022, 19:16 Ответить
Денис Квашёнкин 24 марта 2022, 07:50
Оценка
25 лет назад
24 марта 2022, 07:50 Ответить
Ist Gestorben 24 марта 2022, 11:05
можно ли пойти на фильм "брат" двум 14 летним? родители знают, разрешают. пропустят ли нас? на оно2 пустили.
24 марта 2022, 11:05 Ответить
User 30 марта 2022, 08:28
Оценка
Крутить такое старье да еще за бабки лицемерие 2022👌🏻😒
30 марта 2022, 08:28 Ответить
Кирилл Бесов 3 апреля 2022, 23:50
в ответ на сообщение User от 30 марта 2022, 08:28
какое старьё?если тебе не нравиться не смотри многим нравиться этот фильм
3 апреля 2022, 23:50 Ответить
Кирилл Бесов 3 апреля 2022, 23:51
лучшее кино что я видел за последнии 12 лет
3 апреля 2022, 23:51 Ответить
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