Как смотреть все части «Шаг вперед» в хронологическом порядке

2006, «Шаг вперед»

Тайлер Гейдж со своими приятелями — уличные подростки, и развлечения у них соответствующие: например, тайком пробраться в Мэрилендскую школу искусств и разломать там театральные декорации. Их слышит охранник. Тайлер благородно помогает дружкам сбежать и выгораживает их. В результате он приговорен к 200 исправительных работ в этой школе, где наблюдает за Норой, студенткой, готовящей танец на Смотр искусств. На улице он выпендривается перед друзьями, выплясывая наполовину брейк, наполовину подсмотренный в школе балет. Нора наблюдает за ним. На следующий день ее официальный партнер является, гремя костылями — у него вывих. Выступление и будущая работа девушки, обещанная ей после успеха на Смотре искусств, под угрозой...

2008, «Шаг вперед 2: Улицы»

Энди — уличная танцовщица, выводящая из себя свою опекуншу Сару. У нее девушка живет после смерти матери, приохотившей ее к танцам на уличной площадке. Сара считает, что ее 16-летняя воспитанница пошла по кривой дорожке — общается с гопниками, бросила школу, устроила дикое шоу в метрополитене — и стоит отправить ее на перевоспитание на техасскую ферму! В танцевальном клубе Энди встречает старого друга Тайлера, и тот предлагает ей дэнс-баттл: если он побеждает, она идет в Мэрилендскую школу искусств и не едет в Техас...

2010, «Шаг вперед 3D»

Камилла и Лось поступают в Нью-Йоркский университет. Парень пообещал маме прилежно обучаться электротехнике, не тратя время на танцы. Но его завораживают клевые кроссовки незнакомого парня, он следует за ним и попадает на дэнс-баттл, участвует в нем и побеждает танцора из крутой команды. Новый приятель, владелец классной обуви, приглашает победителя в свою команду — он замахнулся аж на мировой чемпионат. Лось увлекается тренировками и фактически бросает Камиллу, увлекшись новой пассией, Натали...

2012, «Шаг вперед 4»

Эмили Андерсона, дочь состоятельного бизнесмена, хочет реализоваться в танцах. В Майами она знакомится с Шоном, лидером дэнс-группы Mob. Эта группа организует флэшмобы — в том числе и против социальной несправедливости. Участвуя в ее деятельности, девушке придется выступить против проектов собственного отца — тот планирует радикально изменить жизнь городских трущоб, где проживают все члены «Моба»...

2014, «Шаг вперед: Все или ничего»

Шон в Лос-Анджелесе безуспешно участвует в кастингах вместе со своей командой. После очередного провала ребятам надоедает эта безнадега, и они возвращаются в Майами, бросив лидера. По закону подлости Шон после отъезда своих парней узнает о крутом танцевальном конкурсе Vortex — и начинает метаться в поисках новых людей для команды. Он пытается уговорить Лося — но тот лишь помогает ему найти замечательную работу уборщика. Но Камилла, девушка Лося, с ним не согласна — она считает, что идея с конкурсом отличная, и стоит обратиться к старым друзьям...

2019, «Шаг вперед 6: Год танцев»

На этот раз танцевальные страсти кипят в китайской столице. В Пекин съезжаются парни и девушки, одержимые танцами, чтобы показать, на что они способны, на самом крутом баттле в стране. Это ребята из разных слоев общества, и далеко не все «белы и пушисты». Объединяет их только страсть к победе. Но победителям придется объединиться между собой, чтобы выйти уже на мировой уровень!