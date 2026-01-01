Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мартин Ломбард
Martín Lombard
Киноафиша
Персоны
Мартин Ломбард
Мартин Ломбард
Martín Lombard
Дата рождения
7 июля 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Шаг вперед 3
(2010)
6.9
Шаг вперед: Все или ничего
(2014)
Фильмография Мартин Ломбард
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Мюзикл
Год
Все
2014
2010
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.9
Шаг вперед: Все или ничего
Step Up: All In
мюзикл, мелодрама, драма
2014, США
Смотреть трейлер
6.9
Шаг вперед 3
Step Up 3-D
мюзикл, драма, мелодрама
2010, США
Смотреть трейлер
