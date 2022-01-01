Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Адам Дж. Севани

Адам Дж. Севани

Adam G. Sevani
Адам Дж. Севани
Адам Дж. Севани Adam G. Sevani
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
29 июня 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рак
Биография Адам Дж. Севани

Родился 29 июня 1992 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Фильмография Адам Дж. Севани
Шаг вперед: Все или ничего
Шаг вперед: Все или ничего
мюзикл, мелодрама, драма 2014, США
7.0
Шаг вперед 4
Шаг вперед 4
мелодрама, драма, мюзикл 2012, США
7.0
Лето. Одноклассники. Любовь
Лето. Одноклассники. Любовь
комедия 2012, США
7.0
Шаг вперед 3
Шаг вперед 3
мюзикл, драма, мелодрама 2010, США
7.0
Все фильмы
Related video
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Приложение киноафиши