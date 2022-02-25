Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Гарри Шам мл.
Гарри Шам мл.
Harry Shum Jr.
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Гарри Шам мл.
Harry Shum Jr.
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
28 апреля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Гарри Шам мл.
Родился 28 апреля 1982 года. Лимон, Коста-Рика.
Развернуть
Фильмография Гарри Шам мл.
Всё везде и сразу
фантастика, боевик, комедия
2022, США
6.0
Неуловимый аромат любви
комедия, мелодрама
2021, США
6.0
Всю мою жизнь
драма, мелодрама
2020, США / Китай
6.0
План побега 3
боевик
2019, США
4.0
Игра с огнем
триллер
2019, США
5.0
Крадущийся тигр, затаившийся дракон 2
приключения, боевик, драма
2016, США
6.0
Драконы Нью-Йорка
криминал, драма, боевик
2014, США
6.0
Белая лягушка
комедия
2012, США
8.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Появились новые кадры из фильма «Всё везде и сразу» с Мишель Йео и Джейми Ли Кертис
Главная героиня попробует себя в разных ипостасях.
Написать
25 февраля 2022 11:18
Все новости
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев