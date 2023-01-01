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Скоро в прокате "Ужас Истфилда: Первое изгнание"
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Шаг вперед 3
Шаг вперед 3, 2010: актеры и роли
Step Up 3-D
Шаг вперед 3
2010 / США
Трейлер
7.6
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 6.1
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Шаг вперед 3, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон М. Чу
Jon Chu
В ролях
Рик Маламбри
Rick Malambri
Элисон Стоунер
Alyson Stoner
Шарни Винсон
Sharni Vinson
Гарри Шам мл.
Harry Shum Jr.
Адам Дж. Севани
Adam G. Sevani
Элли Матсумура
Стивен Стэннерт
Stephen Boss
Кристофер Скотт
Christopher Scott
Луис Росадо
Luis Rosado
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