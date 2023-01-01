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Step Up 3-D Шаг вперед 3 2010 / США
7.6 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Шаг вперед 3, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон М. Чу Джон М. Чу Jon Chu
В ролях
Рик Маламбри Рик Маламбри Rick Malambri Элисон Стоунер Alyson Stoner Шарни Винсон Шарни Винсон Sharni Vinson Гарри Шам мл. Гарри Шам мл. Harry Shum Jr. Адам Дж. Севани Адам Дж. Севани Adam G. Sevani Элли Матсумура Стивен Стэннерт Stephen Boss Кристофер Скотт Christopher Scott Луис Росадо Luis Rosado
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