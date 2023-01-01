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Убойное Рождество Гарольда и Кумара Убойное Рождество Гарольда и Кумара
Киноафиша Фильмы Убойное Рождество Гарольда и Кумара Убойное Рождество Гарольда и Кумара, 2011: актеры и роли
A Very Harold & Kumar 3D Christmas Убойное Рождество Гарольда и Кумара 2011 / США
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Убойное Рождество Гарольда и Кумара, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тодд Штраус-Шульсон Тодд Штраус-Шульсон Todd Strauss-Schulson
В ролях
Джон Чо Джон Чо John Cho Кэл Пенн Кэл Пенн Kal Penn Нил Патрик Харрис Нил Патрик Харрис Neil Patrick Harris Дэнни Трехо Дэнни Трехо Danny Trejo Дэвид Крамхолц Дэвид Крамхолц David Krumholtz Дэннил Эклс Danneel Ackles
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