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Убойное Рождество Гарольда и Кумара
Убойное Рождество Гарольда и Кумара, 2011: актеры и роли
A Very Harold & Kumar 3D Christmas
Убойное Рождество Гарольда и Кумара
2011 / США
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6.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Убойное Рождество Гарольда и Кумара, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тодд Штраус-Шульсон
Todd Strauss-Schulson
В ролях
Джон Чо
John Cho
Кэл Пенн
Kal Penn
Нил Патрик Харрис
Neil Patrick Harris
Дэнни Трехо
Danny Trejo
Дэвид Крамхолц
David Krumholtz
Дэннил Эклс
Danneel Ackles
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