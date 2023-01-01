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Убойное Рождество Гарольда и Кумара
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A Very Harold & Kumar 3D Christmas
Убойное Рождество Гарольда и Кумара
2011 / США
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6.3
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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