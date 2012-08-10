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Тэд Джонс и Затерянный город Тэд Джонс и Затерянный город
Киноафиша Фильмы Тэд Джонс и Затерянный город
Tad, the Lost Explorer

Тэд Джонс и Затерянный город, 2012

2012 / Испания
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Тэд часто воображает себя знаменитым археологом, путешественником и искателем приключений, подобно его кумиру Максу Мордону ... в грезах! Но парень простой чикагский строитель. Его случайно принимают за настоящего профессора, и он летит в Перу — искать затерянный индейский город Пайтити…

  • Когда в городе майя начинает катиться огненный шар, два солдата падают со скалы, и один из них вопит, издавая знаменитый «крик Вильгельма».
  • В международных английских релизах Сару и Фредди озвучивали Фиона Гласкотт и Льюис Маклауд. В американском выпуске их дублировали Ариэль Винтер и Чич Марин.
  • В испанском театральном дублированном озвучивании Коппонена и Сару Лавроф озвучивают Мигель Анхель и Мишель Дженнер, в реальной жизни являющиеся отцом и дочерью.
  • Темы "Звездных войн" используются в фильме как эпизодическая музыка.
  • Коппонен не идентифицируется как конкретно он до 1:00:08 экранного времени.
  •  Эпизод, когда герой ловит упавшую шляпу прямо перед закрытием смертельной ловушки, пародирует аналогичный в «Индиана Джонс и Храм Судьбы» (1984). Еще один пародийный момент — аллюзия на «Зорро» (1957): попугай не умеет говорить и общается только мимикой, как Бернардо (закадычный друг Зорро). Во французской дублированной версии картины имя попугая даже было изменено на Бернардо.

Тэд — обычный чикагский строитель, страстно мечтающий о невероятных открытиях и опасных приключениях. Однажды его по ошибке принимают за известного археолога и отправляют в Перу на поиски сокровищ инков. Радости Тэда не было предела, но, похоже, она оказалась преждевременной…

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 6 декабря 2012
Премьера онлайн 17 ноября 2021
Премьера в мире 10 августа 2012
Возраст 6+
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Энрике Гато
Энрике Гато
В ролях
Фиона Глэскотт
Керри Шейл
Льюис Маклауд
Федор Добронравов
Федор Добронравов
Григорий Антипенко
Григорий Антипенко
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Тэд Джонс и Затерянный город 4 постера
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саундтрек мультфильма Тэд Джонс и Затерянный город
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
короткометражка Тэд Джонс. Рука Нефертити
Короткометражка Тэд Джонс. Рука Нефертити
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
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