Тэд Джонс и Затерянный город, 2012

Тэд часто воображает себя знаменитым археологом, путешественником и искателем приключений, подобно его кумиру Максу Мордону ... в грезах! Но парень простой чикагский строитель. Его случайно принимают за настоящего профессора, и он летит в Перу — искать затерянный индейский город Пайтити…
Тэд — обычный чикагский строитель, страстно мечтающий о невероятных открытиях и опасных приключениях. Однажды его по ошибке принимают за известного археолога и отправляют в Перу на поиски сокровищ инков. Радости Тэда не было предела, но, похоже, она оказалась преждевременной…