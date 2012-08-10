Тэд Джонс и Затерянный город, 2012

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Тэд часто воображает себя знаменитым археологом, путешественником и искателем приключений, подобно его кумиру Максу Мордону ... в грезах! Но парень простой чикагский строитель. Его случайно принимают за настоящего профессора, и он летит в Перу — искать затерянный индейский город Пайтити… Развернуть Когда в городе майя начинает катиться огненный шар, два солдата падают со скалы, и один из них вопит, издавая знаменитый «крик Вильгельма».

В международных английских релизах Сару и Фредди озвучивали Фиона Гласкотт и Льюис Маклауд. В американском выпуске их дублировали Ариэль Винтер и Чич Марин.

В испанском театральном дублированном озвучивании Коппонена и Сару Лавроф озвучивают Мигель Анхель и Мишель Дженнер, в реальной жизни являющиеся отцом и дочерью.

Темы "Звездных войн" используются в фильме как эпизодическая музыка.

Коппонен не идентифицируется как конкретно он до 1:00:08 экранного времени.

Эпизод, когда герой ловит упавшую шляпу прямо перед закрытием смертельной ловушки, пародирует аналогичный в «Индиана Джонс и Храм Судьбы» (1984). Еще один пародийный момент — аллюзия на «Зорро» (1957): попугай не умеет говорить и общается только мимикой, как Бернардо (закадычный друг Зорро). Во французской дублированной версии картины имя попугая даже было изменено на Бернардо. Развернуть Тэд — обычный чикагский строитель, страстно мечтающий о невероятных открытиях и опасных приключениях. Однажды его по ошибке принимают за известного археолога и отправляют в Перу на поиски сокровищ инков. Радости Тэда не было предела, но, похоже, она оказалась преждевременной… Развернуть 7.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9 Продолжительность 1 час 26 минут Год выпуска 2012 Премьера в России 6 декабря 2012 Премьера онлайн 17 ноября 2021 Премьера в мире 10 августа 2012 Возраст 6+ Прокатчик Каравелла-DDC Режиссер Энрике Гато В ролях Фиона Глэскотт Керри Шейл Льюис Маклауд Федор Добронравов Григорий Антипенко Все актеры и съемочная группа Мультфильм находится в подборках Фильмы про животных Фильмы про собак 4 постера

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