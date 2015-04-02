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Артур и война двух миров - отрывок 6
Киноафиша Трейлеры Артур и война двух миров. Отрывок 6

Артур и война двух миров. Отрывок 6

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Дата публикации: 16 ноября 2010
Артур и война двух миров – Какие дьявольские планы собирается осуществить Урдалак, чтобы завоевать новый мир, в который он переместился обманным путем? Как Артур, оставшийся в мире минипутов, сможет победить жестокого Ужасного У? Чтобы сохранить любовь прекрасной принцессы Селени, Артур готов вступить в бой против Урдалака как в мире минипутов, так и в большом реальном мире...
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малышка_кэт 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
А мне очень понравилось!!! Мы ходили вдвоем с дочкой и от души посмеялись! Не надо искать в нем глубокого смысла, надо просто расслабиться и получить удовольствие. Жаль, что не у всех это получается.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Слон 2 апреля 2015, 12:51
Офигительно классный мультик (или фильм, не важно).

Давно я, взрослый человек, так не наслаждался анимационным детским кино.

Реально зацепили все три части.

Барахлюш, Артур и Макс самые четкие челы во всей трилогии. Просто ништяк отжигают.

На этого безносого (не помню, кого это он там в первой части поцеловал, что нос отвалился) без слез и смеха смотреть не возможно. Да и сынок его Мракос тоже ничего так, приключенческий парнишка.

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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6.5 Артур и война двух миров
Артур и война двух миров сказка, анимация, 2010, Франция
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