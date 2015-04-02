Артур и война двух миров
– Какие дьявольские планы собирается осуществить Урдалак, чтобы завоевать новый мир, в который он переместился обманным путем? Как Артур, оставшийся в мире минипутов, сможет победить жестокого Ужасного У? Чтобы сохранить любовь прекрасной принцессы Селени, Артур готов вступить в бой против Урдалака как в мире минипутов, так и в большом реальном мире...
Давно я, взрослый человек, так не наслаждался анимационным детским кино.
Реально зацепили все три части.
Барахлюш, Артур и Макс самые четкие челы во всей трилогии. Просто ништяк отжигают.
На этого безносого (не помню, кого это он там в первой части поцеловал, что нос отвалился) без слез и смеха смотреть не возможно. Да и сынок его Мракос тоже ничего так, приключенческий парнишка.
✊
Авторизация по e-mail