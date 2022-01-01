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Артур и война двух миров Артур и война двух миров
Киноафиша Фильмы Артур и война двух миров Артур и война двух миров, 2010: актеры и роли
Arthur et la guerre des deux mondes Артур и война двух миров 2010 / Франция
7.5 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Артур и война двух миров, 2010: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Люк Бессон Люк Бессон Luc Besson
В ролях
Рафаэль Баскул-Готье Купер Дэниэлс Миа Фэрроу Миа Фэрроу Mia Farrow Фредди Хаймор Фредди Хаймор Freddie Highmore Роберт Стэнтон Роберт Стэнтон Robert Stanton
Одна
Одна
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Вышка
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