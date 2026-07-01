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Призраки: одержимость Баттон-Хауса
Призраки: одержимость Баттон-Хауса
, 2026
Ghosts: The Possession of Button House
Великобритания / комедия, фэнтези
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О фильме
Расписание
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Призраки: одержимость Баттон-Хауса
Трейлер
Трейлер
В ролях
Шарлотта Ричи
Alison Cooper
Килл Смит-Байноу
Mike Cooper
Мэтью Бэйнтон
Thomas Thorne
Лолли Адефоп
Kitty
Бен Уиллбонд
The Captain
Джим Хоуик
Pat Butcher
Марта Хоу-Дуглас
Lady Fanny Button
Саймон Фарнэби
Julian Fawcett MP
Лоуренс Рикард
Humphrey Bone
Ли Байфорд
Alexa Goodall
Rufus Jones
Richard Move
Режиссер
Саймон Хинд
Сценарист
Мэтью Бэйнтон
,
Саймон Фарнэби
,
Марта Хоу-Дуглас
,
Джим Хоуик
,
Лоуренс Рикард
,
Бен Уиллбонд
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Великобритания
Год выпуска
2026
Премьера в мире
23 октября 2026
Дата выхода
23 октября 2026
Великобритания
Производство
BBC Film, Monumental Television
Другие названия
Ghosts: The Possession of Button House
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