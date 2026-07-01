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Постер фильма Призраки: одержимость Баттон-Хауса
Призраки: одержимость Баттон-Хауса - Трейлер
Киноафиша Фильмы Призраки: одержимость Баттон-Хауса

Призраки: одержимость Баттон-Хауса

, 2026
Ghosts: The Possession of Button House
Великобритания / комедия, фэнтези
Трейлеры
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Постер фильма Призраки: одержимость Баттон-Хауса
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Призраки: одержимость Баттон-Хауса - Трейлер
Призраки: одержимость Баттон-Хауса  Трейлер

В ролях

Шарлотта Ричи
Шарлотта Ричи
Alison Cooper
Килл Смит-Байноу
Mike Cooper
Мэтью Бэйнтон
Мэтью Бэйнтон
Thomas Thorne
Лолли Адефоп
Лолли Адефоп
Kitty
Бен Уиллбонд
Бен Уиллбонд
The Captain
Джим Хоуик
Pat Butcher
Марта Хоу-Дуглас
Lady Fanny Button
Саймон Фарнэби
Саймон Фарнэби
Julian Fawcett MP
Лоуренс Рикард
Лоуренс Рикард
Humphrey Bone
Ли Байфорд
Alexa Goodall
Rufus Jones
Richard Move
Режиссер Саймон Хинд
Сценарист Мэтью Бэйнтон, Саймон Фарнэби, Марта Хоу-Дуглас, Джим Хоуик, Лоуренс Рикард, Бен Уиллбонд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Год выпуска 2026
Премьера в мире 23 октября 2026
Дата выхода
23 октября 2026 Великобритания
Производство BBC Film, Monumental Television
Другие названия
Ghosts: The Possession of Button House

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Призраки: одержимость Баттон-Хауса - Трейлер
Призраки: одержимость Баттон-Хауса Трейлер
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