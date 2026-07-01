Кровать в спальне — пережиток прошлого: 3 варианта, которые выбирают умные хозяйки вместо громоздкой мебели

Шампунь скупаю литрами, но не для мытья головы: капаю на кроссовки, ершик и даже пол - польза неописуемая

Нужно ли стирать новое постельное бельё: многие хозяйки годами допускают эту ошибку

Спрашивать возраст у дамы неприлично, но в этом тесте можно: угадайте, сколько лет было актрисам 7 фильмов СССР

Забытый фэнтези-сериал из 90-х люблю не меньше «Дома дракона»: интриг больше и рейтинг выше

Включаю 3 детективных фильма из России, когда нет времени на сериалы: всего пару часов, а эмоций на неделю вперед

Хороших сериалов в России немало, но эти 9 могут считаться культовыми: включайте любой – не прогадаете

Свежий детектив с Аксеновой – наш ответ «Графу Монте-Кристо»: «Первая серия понравилась, нигде не сфальшивили, молодцы»

Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы

Сразу 2 свежих дорамы от Netflix обогнали «Игру в кальмара»: «захватывает с первой серии» и «смотрится на одном дыхании»