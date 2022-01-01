Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мия и Я: Легенда Сентопии" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Один день Один день
Киноафиша Фильмы Один день Один день, 2011: актеры и роли
One day Один день 2011 / Великобритания
8.3 Оцените
82 голоса Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Один день, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лоне Шерфиг Лоне Шерфиг Lone Scherfig
В ролях
Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй Anne Hathaway Джим Стерджесс Джим Стерджесс Jim Sturgess Патришия Кларксон Патришия Кларксон Patricia Clarkson Ромола Гарай Ромола Гарай Romola Garai Джоди Уитэйкер Рейф Сполл Рейф Сполл Rafe Spall
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Легенды Орлёнка
Легенды Орлёнка
2021, Россия, детектив, фэнтези
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
2022, США, криминал, драма, ужасы
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Русалка и дочь короля
Русалка и дочь короля
2022, США, приключения, фэнтези, боевик
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Related video
Драматический финал для Брагина: названа дата выхода юбилейного сезона «Склифосовского»
Ток-шоу важнее внука: Шепелев вывел семью Фриске на чистую воду
Пьер Ришар бы не узнал: что стало с мальчиком из фильма «Игрушка»
У Высоцкого было три странных прозвища: теперь все знают
Время принимать поздравления: счастливая Толкалина показала малыша
Эротика в СССР была: как в «Любовь и голуби» обыгрывали сцены 18+
Раздевшийся Бикович ошеломил народ: фанатки «Холопа» опешили
Елизавету II настиг новый удар: позор принца Гарри скрыть не удалось
Слава, забвение, смерть: как сложилась судьба советского «мальчика с сачком» Вячеслава Царева
Жизнь звезды «Папиных дочек» превратилась в ад: вот что случилось из-за съемок
Иностранцы пришли в восторг от этого советского фильма о войне: выбор очень неожиданный
Не только Хюррем Султан: вскрылась правда о русских корнях звезды «Постучись в мою дверь»
Приложение киноафиши