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Лоне Шерфиг
Лоне Шерфиг
Lone Scherfig
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Лоне Шерфиг
Lone Scherfig
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Дата рождения
2 мая 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Лоне Шерфиг
Режиссер, сценарист. Родилась 2 мая 1959 года. Копенгаген, Дания.
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Фильмография Лоне Шерфиг
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма
2019, Дания / Канада / Германия / Швеция / Франция
6.0
Их звездный час
комедия, мелодрама
2016, Великобритания
7.0
Клуб Бунтарей
драма, триллер
2014, Великобритания
7.0
Один день
комедия, мелодрама
2011, Великобритания
8.0
Воспитание чувств
драма
2009, Великобритания
7.0
Итальянский для начинающих
комедия, драма, мелодрама
2000, Дания
7.0
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4 февраля 2019 17:34
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