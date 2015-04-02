Области тьмы
– Нью-йоркский рекламист Эдди переживает чёрную полосу в жизни. Но совершенно случайно к нему в руки попадает засекреченный препарат, который делает человека, принявшего его, гораздо умнее. Эдди выпивает лекарство, некоторое время наслаждается финансовыми успехами, становится популярным. Однако у препарата имеется оборотная сторона — его побочные явления включают в себя занятный феномен, в котором время течёт рывками, как в покадровом режиме съёмки.
Пока лучший фильм 2011 года(за исключением некоторых оскаровских номинантов).
😂 😂 😂
Вообще по ощущениям (благодаря де Ниро, наверное) напоминает "Адвоката дьявола" и "Сердце ангела", слегка разбавленные мотивами из "Смерть ей к лицу")))))). Но первые два действительно крутые и завораживающие фильмы, а последний - действительно забавный, хотя и глуповатый. У "Областей тьмы" же, увы, не получилось ни того, ни другого.
В общем, проходняк, и не более того
Эдди за короткий срок завершает написание романа, которое тянулось долгое время, зарабатывает кучу денег, возвращает невесту. Но когда появляются побочки от препарата, жизнь Эдди идёт наперекосяк.
Кино вроде бы интересное и интригующее, но порой скучновато. Финал намекает на продолжение, которое, кстати, вышло в 2015 году в виде сериала.
В общем, фильм - не шедевр, но смотреть можно.
Моя оценка: 8 из 10. 👍
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