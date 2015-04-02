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Области тьмы
Отзывы о фильме «Области тьмы»
Limitless
Области тьмы
2011 / США
Трейлер
8.5
Оцените
192
голоса
Рейтинг IMDb: 7.4
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Кариночка
2 апреля 2015, 12:51
видела рекламу... вроде фильмец забавный...)))))✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
POle
2 апреля 2015, 12:51
не тратьте время
2 апреля 2015, 12:51
0
1
Ответить
BigJС
2 апреля 2015, 12:51
Отличный стиль, прекрасное визуальное исполнение, неожиданно хорош Брэдли Купер, интересный сюжет без провисаний, постоянное действие и ещё раз отличный стиль!
Пока лучший фильм 2011 года(за исключением некоторых оскаровских номинантов).
😂 😂 😂
2 апреля 2015, 12:51
1
0
Ответить
https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
под чудо травой (очень рекомендую для этого фильма) чудесно посмотрел фильм про чудо таблетки фильм супер! мне кажется те кому он не нравится тащятся от "ночь в музее", "свадебный переполох", "100 девчонок и одна в лифте" и прочей подобной лабуды, а это действительно стоящий фильм и больше он похож не на "адреналин", а на "бойцовский клуб" только фильм более активный, но заставляет задуматься, я вообще после фильма решил спортом заниматься, по-больше "мозгами шевелить", быть по жизни активней - это кино настраивает на правильный лад!
2 апреля 2015, 12:51
1
0
Ответить
romanpan
2 апреля 2015, 12:51
Фильм на 4-, денег, заплаченных за билет, явно не стоит. Начало хорошее, идея неплоха, актеры тож ничего - Купер красавчик, Ниро в комментариях не нуждается... Но чего-то не хватает, динамики какой-то... Концовка вообще очень смазанная.
Вообще по ощущениям (благодаря де Ниро, наверное) напоминает "Адвоката дьявола" и "Сердце ангела", слегка разбавленные мотивами из "Смерть ей к лицу")))))). Но первые два действительно крутые и завораживающие фильмы, а последний - действительно забавный, хотя и глуповатый. У "Областей тьмы" же, увы, не получилось ни того, ни другого.
В общем, проходняк, и не более того
2 апреля 2015, 12:51
0
1
Ответить
kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Чудное кино «Область тьмы». Мне очень понравился сюжет. Было хорошо, что пропаганды наркотиков не было, и главный герой не бегал по городу и не предлагал их всем.=) Понравилось, что сказали про вред таблеток, потому что многие даже не понимают, что за собой влечет их употребление. Фильм просто сногсшибательный, даже словами трудно описать.))) И самое главное, что было хорошо это то, что сюжет развивается непредсказуемо.))
2 апреля 2015, 12:51
1
0
Ответить
makkoy
2 апреля 2015, 12:51
Меня потряс фильм *_* Это просто офигительный триллер! Наверное, лучше фильма я ещё не смотрел. Он был очень интересный и захватывающий. Классный сюжет, просто не оторваться! Особенно, понравилось то, что главный герой справился с зависимостью от этих таблеток и смог развить в себе лучшие качества.^^ Хорошая игра актеров, работа операторов… Фильм просто идеальный, я бы сказал. Жалею только об одном, что не посмотрел его раньше.:)
2 апреля 2015, 12:51
1
0
Ответить
rodney
2 апреля 2015, 12:51
Мне фильм совсем не понравился. Там настоящая пропаганда наркотиков! Вроде «примешь дозу, и всё будет отлично».=Р Да и перевод фильма неправильный. "Limitless" переводится как "Безграничный". Даже название правильно не перевели, поэтому как-то странно выглядит. Я вначале подумал, что это фильм ужасов и разочаровался, посмотрев его. Если уж и оценивать, то могу дать не больше тройки.=Р
2 апреля 2015, 12:51
0
1
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Михаил Роксман
17 ноября 2022, 20:44
Оценка
Великолепный фильм, Конечно с элементами мистики или фантастики.Впрочем, такие препараты может быть уже есть или появятся! Главное,что смотриться на одном дыхании и не смотря на то,что знаешь его наизусть,каждый раз ,если его показывают,смотришь с удовольствием!!! Специально прочитал Роман ирландского писателя Алана Глинна. В данном случае фильм показался более интересным,д инамичным, хотя и с другим концом. Да и в самом сюжете много чего по другому.
17 ноября 2022, 20:44
0
0
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Пока лучший фильм 2011 года(за исключением некоторых оскаровских номинантов).
😂 😂 😂
Вообще по ощущениям (благодаря де Ниро, наверное) напоминает "Адвоката дьявола" и "Сердце ангела", слегка разбавленные мотивами из "Смерть ей к лицу")))))). Но первые два действительно крутые и завораживающие фильмы, а последний - действительно забавный, хотя и глуповатый. У "Областей тьмы" же, увы, не получилось ни того, ни другого.
В общем, проходняк, и не более того
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