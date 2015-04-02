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Край
Отзывы о фильме «Край»
The Edge
Край
2010 / Россия
Трейлер
7.5
Оцените
46
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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sking0ff
2 апреля 2015, 12:51
А мне фильм понравился. Выдержан в одном стиле, сделан с задумкой. Да, может быть не кажому понравится, но это дело вкуса. В целом, кино хорошее, снято на совесть, сюжет не заезженный. Я вот думаю еще раз пересмотреть. Кстати, Машков молодец, очень мужественно смотрится в своей роли. Создателям фильма мои благодарности.
2 апреля 2015, 12:51
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Hastalavista
2 апреля 2015, 12:51
Вам прямота фильма не кажется излишней? Вот мне местами реально кажется. Я объективно понимаю, что в послевоенные годы, глубоко в Сибири ссыльные пособники фашистов жили, скорее всего именно так,
как показанно в фильме. На это, бесспорно, интересно смотреть, но далеко не всякому смотреть на это просто. Скажу даже что это кино, которое не причесывалось под массовую аудиторию,
как видели, понимали и слышали - так и сделали. Так и нарисовали. Где - то излишне жестко, где - то, казалось бы, излишне красочно, но мне в общих чертах кажется что правдоподобно.
Это правдоподобие... Вот оно, наверное, в фильме самое интересное, отсутствие лака, лоска и пудры. Прямолинейность. Мб мне его приятно было смотреть просто потому что я не искал подтекста или не заморачивался на смысле я хз, честно =)
2 апреля 2015, 12:51
0
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Hastalavista
2 апреля 2015, 12:51
Ну сам Машков в интервью признался, мол фильм этот - просто сказка. От себя добавлю, что сказка с претензией на поучительность и довольно неплохо, кстати, сделанная, по крайней мере, лучше чем то, что наши кинотворцы обычно делают. Некоторые концы правда с концами не сходятся, но спишем на сказочность. В сравнении же с тем, что производит отечественная киноиндустрия в наше время - так этот фильм прямо должен на Оскар быть номинирован. Ну вот что и случилось, хотя, по правде говоря, на оскаре фильму "Край" делать нечего. Но чем бы дитя не тешилось.
2 апреля 2015, 12:51
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Canek
2 апреля 2015, 12:51
По-моему, вполне неплохой фильм. Свои недостатки и немалые имеет, как и положено любому современному русскому фильму - тут, в частности, это излишняя тяжесть атмосферы. Неплохие драки и гонки на паровозах, что оживляет действие и добавляет адреналину и сибирская тайга во всей красе. Что пытался автор донести? Быть может, мысль о величии человеческой силы воли? Наверное это, в первую очередь. Донес ли до аудитории, при условии, что все сказано довольно понятно - зависти уже от аудитории. Вот как то так.
2 апреля 2015, 12:51
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robik70
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (miti, 19/08/2010 - 13:26:21):
Опять российское д... Опять странновато-паническая и психоневрологическая неубедительная игра актёров по системе антистаниславского. Опять грязные и дешёвые декорации и костюмы. Опять старые, не симпатичные, отталкивающие актёры...
Хочется ответить данному "умному" барану. Этот фильм про заключенных, точнее уже вольнопоселенных после лагеря. Потому и костюмы грязные и лица. Но фильм отнюдь не дешевый! Если бы я сказал, сколько его смета, то ты бы упал в обморок. Я в этом фильме снимался и обижать его не позволю. Снимались круглые сутки, но я доволен. И отдельно про систему Станиславского. Если не знаешь что это- не шевели губками! Смотри американские боевики.
2 апреля 2015, 12:51
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robik70
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение mari_190882 от 07/10/2010 - 15:19:47
Смотреть ради кино, а не паровозов.
2 апреля 2015, 12:51
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robik70
2 апреля 2015, 12:51
Простите за прошлый пост, здесь одни малолетки вижу собрались, а я глотку драл. Смотрите ребяты мериканские комедии и будьте счастливы!
2 апреля 2015, 12:51
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masahaaa
2 апреля 2015, 12:51
не было времени сходить, но вот на 2 часа вырвалась и пошла....и не жалею...фильм понравился
одна игра актеров чего стоит, а сьемки(насколько я слышала снимали в лен.области, а ведь сибирские просторы видим) давно не было такого качественного кино (нашего)...у Учителя плохих не бывает "прогулку" обажаю...правда что у нас сильное, так про войну,или революцию, репрессии...про современность как-то не очень...вот так... ✊
2 апреля 2015, 12:51
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как показанно в фильме. На это, бесспорно, интересно смотреть, но далеко не всякому смотреть на это просто. Скажу даже что это кино, которое не причесывалось под массовую аудиторию,
как видели, понимали и слышали - так и сделали. Так и нарисовали. Где - то излишне жестко, где - то, казалось бы, излишне красочно, но мне в общих чертах кажется что правдоподобно.
Это правдоподобие... Вот оно, наверное, в фильме самое интересное, отсутствие лака, лоска и пудры. Прямолинейность. Мб мне его приятно было смотреть просто потому что я не искал подтекста или не заморачивался на смысле я хз, честно =)
Хочется ответить данному "умному" барану. Этот фильм про заключенных, точнее уже вольнопоселенных после лагеря. Потому и костюмы грязные и лица. Но фильм отнюдь не дешевый! Если бы я сказал, сколько его смета, то ты бы упал в обморок. Я в этом фильме снимался и обижать его не позволю. Снимались круглые сутки, но я доволен. И отдельно про систему Станиславского. Если не знаешь что это- не шевели губками! Смотри американские боевики.
Смотреть ради кино, а не паровозов.
одна игра актеров чего стоит, а сьемки(насколько я слышала снимали в лен.области, а ведь сибирские просторы видим) давно не было такого качественного кино (нашего)...у Учителя плохих не бывает "прогулку" обажаю...правда что у нас сильное, так про войну,или революцию, репрессии...про современность как-то не очень...вот так... ✊
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