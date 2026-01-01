Марика Лагеркранц

Сливы замораживаю по 50 кг, но ни компотов, ни пирогов не готовлю: делаю необычную заготовку — и зимой всегда есть что поставить на стол

В сентябре скупаю в Fix Price ватные палочки по 500 штук – всего 99 рублей и 3 шикарных применения дома

Скупаю осенью бахилы пачками, тащу в дом и на дачу: на ноги не надеваю, зато использую 7 другими способами

Соболь располнел, Перепечко похудел на 40 кг, а Синицин лишился слуха: как 20 лет спустя выглядят и живут звезды «Кадетства»

Мстители – неуловимые, а наш тест – непроходимый: а вам под силу продолжить 8 цитат красных и белых?

Самый необычный фильм по Агате Кристи — «это интригующие 1,5 часа проведенного у экрана времени»: все из-за щепотки мистики

Не дождался продолжения «Киберслава» и нашел в Польше 2 достойные замены — тоже славянская нечисть, только страшнее в разы

Иностранцы посмотрели «Джентльменов удачи» и заподозрили неладное: «А кто здесь вообще настоящий злодей?»

Не знаете, что посмотреть на выходных? Нашли новые фильмы и сериалы — смело можно начинать уже 5 сентября

8.3 на IMDb и 11 номинаций на «Эмми» не спасли: продолжение нового и мрачного «Человека-паука» отменили