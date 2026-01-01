Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота на императора»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Марика Лагеркранц
Marika Lagercrantz
Киноафиша
Персоны
Марика Лагеркранц
Марика Лагеркранц
Marika Lagercrantz
Дата рождения
12 июля 1954
Возраст
72 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.1
Миллениум
(2010)
7.9
Девушка с татуировкой дракона
(2009)
6.8
Странники
(1989)
Фильмография Марика Лагеркранц
Кровавый круиз
ужасы, триллер
2025, Швеция/США/Великобритания
4.8
Зов невидимого
Call of the Unseen
приключения, драма, фэнтези
2022, Швеция
6.7
Тревожные люди
драма, комедия, детектив, мини-сериал
2021, Швеция
8.1
Миллениум
боевик, триллер, детектив, мини-сериал
2010, Швеция/Германия/Дания
7.9
Девушка с татуировкой дракона
The Girl With the Dragon Tattoo / Män som hatar kvinnor
криминал, триллер, мистика
2009, Швеция / Дания / Германия
Смотреть трейлер
6.5
Цветения пора
Lust och fagring stor
драма
1995, Швеция / Дания
6.8
Странники
Landstrykere
драма
1989, Норвегия
Показать еще
Сливы замораживаю по 50 кг, но ни компотов, ни пирогов не готовлю: делаю необычную заготовку — и зимой всегда есть что поставить на стол
В сентябре скупаю в Fix Price ватные палочки по 500 штук – всего 99 рублей и 3 шикарных применения дома
Скупаю осенью бахилы пачками, тащу в дом и на дачу: на ноги не надеваю, зато использую 7 другими способами
Соболь располнел, Перепечко похудел на 40 кг, а Синицин лишился слуха: как 20 лет спустя выглядят и живут звезды «Кадетства»
Мстители – неуловимые, а наш тест – непроходимый: а вам под силу продолжить 8 цитат красных и белых?
Самый необычный фильм по Агате Кристи — «это интригующие 1,5 часа проведенного у экрана времени»: все из-за щепотки мистики
Не дождался продолжения «Киберслава» и нашел в Польше 2 достойные замены — тоже славянская нечисть, только страшнее в разы
Иностранцы посмотрели «Джентльменов удачи» и заподозрили неладное: «А кто здесь вообще настоящий злодей?»
Не знаете, что посмотреть на выходных? Нашли новые фильмы и сериалы — смело можно начинать уже 5 сентября
8.3 на IMDb и 11 номинаций на «Эмми» не спасли: продолжение нового и мрачного «Человека-паука» отменили
Проходите, Шура, проходите: только те, кто читал Ильфа и Петрова, справятся с тестом на знание «Золотого теленка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить