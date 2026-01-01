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Эва Фрелинг
Ewa Fröling
Киноафиша
Персоны
Эва Фрелинг
Эва Фрелинг
Ewa Fröling
Дата рождения
9 августа 1952
Возраст
74 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Санкт-Маттеус, Швеция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.1
Миллениум
(2010)
7.9
Девушка с татуировкой дракона
(2009)
7.9
Фанни и Александр
(1982)
Фильмография Эва Фрелинг
6.3
Чужое небо
Obce Niebo
триллер, драма
2015, Польша
6.7
Второй шанс
En chance til
драма
2014, Дания
Смотреть трейлер
8.1
Миллениум
боевик, триллер, детектив, мини-сериал
2010, Швеция/Германия/Дания
7.9
Девушка с татуировкой дракона
The Girl With the Dragon Tattoo / Män som hatar kvinnor
криминал, триллер, мистика
2009, Швеция / Дания / Германия
Смотреть трейлер
7.1
Бык
Oxen
драма
1991, Швеция / Норвегия / Дания
7.9
Фанни и Александр
Fanny och Alexander / Fanny and Alexander / Fanny et Alexandre
мистика, драма, сказка
1982, Швеция / Франция / ФРГ
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