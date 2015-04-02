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Девушка с татуировкой дракона
Отзывы о фильме «Девушка с татуировкой дракона»
The Girl With the Dragon Tattoo / Män som hatar kvinnor
Девушка с татуировкой дракона
2009 / Швеция / Дания / Германия
Трейлер
8.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Фильм «Девушка с татуировкой дракона» просто мощнейший! Правда, жаль, что закончился. До конца держалось напряжение, а развязка так меня вообще потрясла! Вот уж точно не могла и подумать, что фильм будет настолько интересным и захватывающим. Очень качественный детектив, советую посмотреть всем, кто его ещё не смотрел. Обязательно нужно посмотреть и остальные части… Думаю, они меня тоже порадуют. Шведы молодцы, что ещё сказать?
2 апреля 2015, 12:51
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Этот фильм мне совсем не понравился.:( Что за ужасный сюжет? В описании вообще должны были написать «Добро пожаловать в мир садистов, психопатов, насильников и извращенцев». Слишком уж много откровенных сцен. Создалось такое впечатление, что во всех шведских семьях отцы насилуют дочерей, братья насилуют сестер, дети убивают своих родителей, у каждого в доме есть комната для пыток, а в семейном фотоальбоме не фото семьи, а фотографии замученных жертв в комнатах для пыток. Ужасный фильм. Надеюсь, такого дерьма в кинематографе больше не будет.=/ Два часа в мусорку.
2 апреля 2015, 12:51
0
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mike123
2 апреля 2015, 12:51
Не ожидал от шведов такого шедевра. Скажу без преувеличения – фильм просто бомба! Два с половиной часа смотрел без отрыва. Даже и подумать не мог, что меня он так затянет! Обязательно посмотрю и остальные части. Наверное, теперь только шведское кино и буду смотреть.XD Игра актеров, хочу отметить, была такой же бесподобной, как и сюжет. 10 из 10 я бы дал фильму.
2 апреля 2015, 12:51
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https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Суперфильм!!! 2,5часа как на одном дыхании. Снят профессионально, сюжет отменный. Всем советую..
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
По-моему, абсолютно самостоятельный и цельный фильм. У меня при просмотре вообще евро-вариант ни разу в памяти всплыл и сравнивать не хотелось.
Позже пересмотрела его для интереса. Он более детективный и авантюрный, особенно финал.
Фильм Финчера, как ни странно, кажется более европейским в хорошем смысле, а шведский - более голливудским. Просто героиня экзотичная. Да и Лисбет выглядит намного старше своих 24 лет.
Если честно, меня больше всего в фильме 2009 г. поразил прям гостиничный сервис и уют в шведской тюрьме.
Не просто объяснить, почему один фильм помнишь и любишь, а другой нет. Были опасения по поводу новой Девушки. Начальные титры впечатлили, конечно. Но не в них соль, не они зацепили. Вот когда Крейг в машине подъезжает к дому Вангеров, этот ощутимо колючий снег в лицо, музыка обещает загадки и опасности, Пламмер-Вангер на крыльце: прошу в дом, там теплее, Крейг выходит из машины, и эта ухмылка. И все, тут я поняла, что зря сомневалась, и что я уже люблю это кино.
И еще: разве у шведов была кошка в фильме? Интересные отношения между Микаэлем и этой кошкой. И Лисбет кого-то из семейства кошачьих очень напоминает. То котенка, то пантеру.
За примерно то же экранное время Финчер раскрыл характеры всех персонажей, дал почувствовать драму каждого из героев.
Финал суперский, ощутимо напряженный. Мы же знаем, на что девушка способна, а тут такой облом, интересно, смирится ли?
Короче, мне финчеровские Микаэль и особенно Лисбет интереснее намного. Если будут следующую часть снимать, хорошо бы книжку забросили подальше и написали бы абсолютно самостоятельный сценарий.
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 07/01/2012 - 13:46:31
Ооо! Классика н/ф... Неожиданно. Жюль Верн вроде давно в разряде детской литературы. И вдруг Финчер. Хотя капитана Немо я бы только Финчеру и доверила, его тема.
Ну, или Снайдеру. Но это была бы другая история...царь Леонид в роли Немо и полуголые накачанные матросы, огромные страшные осьминоги, и возможно в стиле стимпанк ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Сегодня посмотрела - очень интересный фильм, все 2,5 часа на одном дыхании, местами была жестокость, но все остальное - супер (сюжет, интрига, игра актеров, музыка к фильму и т.д.).
Заставка в самом начале - креативно. :)
Такой же отличный фильм, как и "Остров проклятых", "Начало".
В общем, один из лучших за последнее время.
10/10.
2 апреля 2015, 12:51
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2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 30/03/2010 - 01:28:38):
Детективы в душе оставляют пустоту. Как и кроссворды.
+1.
Этот фильм -- детектив. Т.е. акцент сделан на распутывание логической задачи, а не на что-либо другое. Смотрите это кино, если вам интересно именно это.
Если же интересует глубокое раскрытие мыслей и чувств героев, то вам явно не сюда.
Лично моё мнение -- фильм не трогает ну ни сколечко, "у него нет сердца". Хотя, наверное, для своего жанра вполне неплохо (добротно снято, современно, хорошая игра актеров).
На мой взгляд, не обошлось и без логических неувязок: каким образом полиция на нашла оборудованный подвал в доме насильника? Странно.
2 апреля 2015, 12:51
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Финчер порадовал. Фильм зацепил не детективной составляющей (тут как раз всё слишком просто, по крайней мере, я сразу поняла "ху из ху"), а, скорее, атмосферой, чем-то напомнил "Призрака" Романа Поланского.Жду вторую часть, надеюсь, что всё-таки продолжит Финчер.
8/10
2 апреля 2015, 12:51
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Юлия22
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 29/03/2010 - 14:56:25):
и возможно еще 7 романов и фильмов будет - афтар хочет до десятки догнать.
Стоит ли свою безграмотность сопровождать нелепыми смайлами?
К вашему сведению, Ларссон Стиг не смог осуществить свою идею по созданию цикла из 10 книг, он не дожил даже до выхода своей первой книги.
2 апреля 2015, 12:51
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Позже пересмотрела его для интереса. Он более детективный и авантюрный, особенно финал.
Фильм Финчера, как ни странно, кажется более европейским в хорошем смысле, а шведский - более голливудским. Просто героиня экзотичная. Да и Лисбет выглядит намного старше своих 24 лет.
Если честно, меня больше всего в фильме 2009 г. поразил прям гостиничный сервис и уют в шведской тюрьме.
Не просто объяснить, почему один фильм помнишь и любишь, а другой нет. Были опасения по поводу новой Девушки. Начальные титры впечатлили, конечно. Но не в них соль, не они зацепили. Вот когда Крейг в машине подъезжает к дому Вангеров, этот ощутимо колючий снег в лицо, музыка обещает загадки и опасности, Пламмер-Вангер на крыльце: прошу в дом, там теплее, Крейг выходит из машины, и эта ухмылка. И все, тут я поняла, что зря сомневалась, и что я уже люблю это кино.
И еще: разве у шведов была кошка в фильме? Интересные отношения между Микаэлем и этой кошкой. И Лисбет кого-то из семейства кошачьих очень напоминает. То котенка, то пантеру.
За примерно то же экранное время Финчер раскрыл характеры всех персонажей, дал почувствовать драму каждого из героев.
Финал суперский, ощутимо напряженный. Мы же знаем, на что девушка способна, а тут такой облом, интересно, смирится ли?
Короче, мне финчеровские Микаэль и особенно Лисбет интереснее намного. Если будут следующую часть снимать, хорошо бы книжку забросили подальше и написали бы абсолютно самостоятельный сценарий.
Ооо! Классика н/ф... Неожиданно. Жюль Верн вроде давно в разряде детской литературы. И вдруг Финчер. Хотя капитана Немо я бы только Финчеру и доверила, его тема.
Ну, или Снайдеру. Но это была бы другая история...царь Леонид в роли Немо и полуголые накачанные матросы, огромные страшные осьминоги, и возможно в стиле стимпанк ✊
Заставка в самом начале - креативно. :)
Такой же отличный фильм, как и "Остров проклятых", "Начало".
В общем, один из лучших за последнее время.
10/10.
+1.
Этот фильм -- детектив. Т.е. акцент сделан на распутывание логической задачи, а не на что-либо другое. Смотрите это кино, если вам интересно именно это.
Если же интересует глубокое раскрытие мыслей и чувств героев, то вам явно не сюда.
Лично моё мнение -- фильм не трогает ну ни сколечко, "у него нет сердца". Хотя, наверное, для своего жанра вполне неплохо (добротно снято, современно, хорошая игра актеров).
На мой взгляд, не обошлось и без логических неувязок: каким образом полиция на нашла оборудованный подвал в доме насильника? Странно.
8/10
Стоит ли свою безграмотность сопровождать нелепыми смайлами?
К вашему сведению, Ларссон Стиг не смог осуществить свою идею по созданию цикла из 10 книг, он не дожил даже до выхода своей первой книги.
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