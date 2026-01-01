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Лена Эндре
Лена Эндре Lena Endre
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Лена Эндре

Lena Endre

Дата рождения
8 июля 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Лидингё, Швеция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Биография Лена Эндре

Родилась 8 июля 1955 года. Швеция.

Популярные фильмы

Миллениум 8.1
Миллениум (2010)
Сентиментальная ценность 8.0
Сентиментальная ценность (2025)
Девушка с татуировкой дракона 7.9
Девушка с татуировкой дракона (2009)

Фильмография Лена Эндре

Неверная 6.5
Неверная
драма, мини-сериал 2025, Швеция
Сентиментальная ценность 8
Сентиментальная ценность Sentimental Value
комедия, драма 2025, Норвегия / Дания / Германия / Швеция / Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Тихая жизнь 6.4
Тихая жизнь Quiet Life
драма 2024, Эстония / Финляндия / Франция / Германия / Греция / Швеция
Бергман 7.2
Бергман Bergman: А Year in a Life
документальный 2018, Швеция
Смотреть трейлер Рецензия
Алиби 7
Алиби
драма, криминал 2015, Норвегия
Миллениум 8.1
Миллениум
боевик, триллер, детектив, мини-сериал 2010, Швеция/Германия/Дания
Девушка с татуировкой дракона 7.9
Девушка с татуировкой дракона The Girl With the Dragon Tattoo / Män som hatar kvinnor
криминал, триллер, мистика 2009, Швеция / Дания / Германия
Смотреть трейлер
Девушка, которая взрывала воздушные замки 7.5
Девушка, которая взрывала воздушные замки Luftslottet som sprängdes
триллер, драма 2009, Германия / Дания / Швеция
Смотреть трейлер
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