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Лена Эндре
Lena Endre
Киноафиша
Персоны
Лена Эндре
Лена Эндре
Lena Endre
Дата рождения
8 июля 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Лидингё, Швеция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Лена Эндре
Родилась 8 июля 1955 года. Швеция.
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Популярные фильмы
8.1
Миллениум
(2010)
8.0
Сентиментальная ценность
(2025)
Билеты
7.9
Девушка с татуировкой дракона
(2009)
Фильмография Лена Эндре
6.5
Неверная
драма, мини-сериал
2025, Швеция
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
8
Сентиментальная ценность
Sentimental Value
комедия, драма
2025, Норвегия / Дания / Германия / Швеция / Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
6.4
Тихая жизнь
Quiet Life
драма
2024, Эстония / Финляндия / Франция / Германия / Греция / Швеция
7.2
Бергман
Bergman: А Year in a Life
документальный
2018, Швеция
Смотреть трейлер
Рецензия
7
Алиби
драма, криминал
2015, Норвегия
8.1
Миллениум
боевик, триллер, детектив, мини-сериал
2010, Швеция/Германия/Дания
7.9
Девушка с татуировкой дракона
The Girl With the Dragon Tattoo / Män som hatar kvinnor
криминал, триллер, мистика
2009, Швеция / Дания / Германия
Смотреть трейлер
7.5
Девушка, которая взрывала воздушные замки
Luftslottet som sprängdes
триллер, драма
2009, Германия / Дания / Швеция
Смотреть трейлер
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