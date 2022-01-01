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Девушка с татуировкой дракона Девушка с татуировкой дракона
Киноафиша Фильмы Девушка с татуировкой дракона Девушка с татуировкой дракона, 2009: актеры и роли
The Girl With the Dragon Tattoo / Män som hatar kvinnor Девушка с татуировкой дракона 2009 / Швеция / Дания / Германия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Девушка с татуировкой дракона, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нильс Арден Оплев Нильс Арден Оплев Niels Arden Oplev
В ролях
Микаэл Нюквист Микаэл Нюквист Michael Nyqvist Нуми Рапас Нуми Рапас Noomi Rapace Лена Эндре Лена Эндре Lena Endre Питер Абер Питер Абер Peter Haber Петер Андерссон Peter Andersson
Вышка
Вышка
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