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Снаряженные на съемку четвертой части «Другого мира» шведы Монс Морлинд и Бьёрн Стейн вернулись к тому, с чего начали свою карьеру в большом кино. Стиль «Пробуждения» – точная копия того стиля, который был выработан стокгольмско-гётеборгским дуэтом в их дебютном «Шторме» («Буре»), вернее сказать – в первой его части, бодрой и разухабистой, как субботник в мясном цеху. Обычно считается, что у себя на родине неамериканские режиссеры занимаются неземными изысками, а прибыв в США – начинают тотчас…