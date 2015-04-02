Снаряженные на съемку четвертой части «Другого мира» шведы Монс Морлинд и Бьёрн Стейн вернулись к тому, с чего начали свою карьеру в большом кино. Стиль «Пробуждения» – точная копия того стиля, который был выработан стокгольмско-гётеборгским дуэтом в их дебютном «Шторме» («Буре»), вернее сказать – в первой его части, бодрой и разухабистой, как субботник в мясном цеху. Обычно считается, что у себя на родине неамериканские режиссеры занимаются неземными изысками, а прибыв в США – начинают тотчас…
по мне так 1 была лучше прежних...правда 4 - не смотрел пока;=)
По поводу 3Г, Просто в нашей стране нет нормального оборудования,чтобы показывать чистый 3Г( Зайдите в любой магазин бытовой техники, и посмотрите там 3Г и сравните с кинотеатром)
8/10
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