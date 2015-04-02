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Другой мир: Пробуждение Другой мир: Пробуждение
Киноафиша Фильмы Другой мир: Пробуждение Отзывы о фильме «Другой мир: Пробуждение»
Underworld: Awakening Другой мир: Пробуждение 2012 / США
7.5 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Другой мир: Пробуждение»

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Наша рецензия

Снаряженные на съемку четвертой части «Другого мира» шведы Монс Морлинд и Бьёрн Стейн вернулись к тому, с чего начали свою карьеру в большом кино. Стиль «Пробуждения» – точная копия того стиля, который был выработан стокгольмско-гётеборгским дуэтом в их дебютном «Шторме» («Буре»), вернее сказать – в первой его части, бодрой и разухабистой, как субботник в мясном цеху. Обычно считается, что у себя на родине неамериканские режиссеры занимаются неземными изысками, а прибыв в США – начинают тотчас…

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kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Ой, вот мутотень-то. Баба очухивается через пятнадцать лет и узнает, что у нее есть дочь – помесь вампиров и ликанов (это что за зверь, кстати?). Придумают же! Похоже, в хлам обожранному сценаристу причудилась эта бредятина и другие, обколотые и обкуренные, подхватили*** На что надеются, блин? Что все остальные тоже идиоты?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Узнала, что ведутся съемки фильма «Другой мир 4». Надеюсь, он не хуже предыдущих частей. А то тут было наметилась тенденция к снижению качества на части «Восстание ликанов». Сюжет совершенно уникальный: появляется новая героиня Нисса, рожденная от ликана, ее и должна спасти ее мать Селина (вампир). Очень интересно увидеть новую часть! Все на премьеру!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Балдею от фильмов типа Блэйда. «Другой мир 4» такого же свойства. Смотрел все предыдущие части. Жду с нетерпением крутых завязок вампиров и ликанов. Новые герои, новые актеры... Предполагаю и более крутой сюжет. По описанию пока не понятно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
а у нее в 1-2 частах дружок был - куда делся мутант? отказался сниматься ?=)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
to ProfiCinic

по мне так 1 была лучше прежних...правда 4 - не смотрел пока;=)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Фильм держит свою марку на протяжение всех частей! Боевик на 5 с плюсом. Главная героиня шикарная, Этокий Рэмбо в пальто)))✊ ✊

По поводу 3Г, Просто в нашей стране нет нормального оборудования,чтобы показывать чистый 3Г( Зайдите в любой магазин бытовой техники, и посмотрите там 3Г и сравните с кинотеатром)

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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