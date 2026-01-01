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О персоне
Монс Морлинд
Måns Mårlind
Киноафиша
Персоны
Монс Морлинд
Монс Морлинд
Måns Mårlind
Дата рождения
29 июля 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Режиссер
Место рождения
Валлентуна, Швеция
Биография Монса Морлинда
Родился 29 июля 1969 года. Валлентуна, Швеция.
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Популярные фильмы
8.5
Мост
(2011)
7.6
Мост
(2013)
7.4
Полуночное солнце
(2016)
Фильмография Монса Морлинда
7
Игра теней
драма, криминал, триллер
2020, Франция/Канада/Германия
6.8
Парк развлечений
Swoon
мелодрама
2018, Швеция
Смотреть трейлер
Рецензия
7.4
Полуночное солнце
драма, криминал, триллер
2016, Швеция
7.6
Мост
драма, криминал, триллер
2013, США
6.9
Другой мир: Пробуждение
Underworld: Awakening
фантастика, ужасы, боевик
2012, США
Смотреть трейлер
Рецензия
8.5
Мост
драма, криминал, триллер
2011, Швеция
6.9
Убежище
Shelter / 6 Souls
триллер, ужасы
2010, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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