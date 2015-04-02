Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ты встретишь таинственного незнакомца Ты встретишь таинственного незнакомца
Киноафиша Фильмы Ты встретишь таинственного незнакомца Отзывы о фильме «Ты встретишь таинственного незнакомца»
You Will Meet a Tall Dark Stranger Ты встретишь таинственного незнакомца 2010 / США / Испания
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
30 дней бесплатно
30 дней бесплатно
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Ты встретишь таинственного незнакомца»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
523561 2 апреля 2015, 12:51
Судя по всему особых восторгов (как после эталонных Пули над Бродвеем, Ханна и её Сестры, Энни Холл) ни у кого после фильма нету?))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Довольно едкое кино. И очень грустное.

Персонажи такие живые, теплые. Наоми Уоттс поразила наповал. Писатель (Бролин) с руками боксера - классно. Фрида Пинто светится, красотища неописуемая...

Много общения, герои почти постоянно разговаривают друг с другом, но впечатление такое, что слышат только себя и очень одиноки каждый в своем эгоизме.

Такое щемящее чувство после... Что счастье - это иллюзия. И так горько, когда иллюзии рассеиваются. И снова придумывать и погружаться в очередную выдумку, снова наступать на те же грабли...

Старушка, медленно слетающая с катушек в этиловом дурмане, по итогу кажется самой счастливой.

9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Зеленая миля
Зеленая миля 9 комментариев
Праведник
Праведник 42 комментария
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 172 комментария
Разбой 10 комментариев
BTS: Yet to Come in Cinemas 203 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши