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Ты встретишь таинственного незнакомца
Отзывы о фильме «Ты встретишь таинственного незнакомца»
You Will Meet a Tall Dark Stranger
Ты встретишь таинственного незнакомца
2010 / США / Испания
Трейлер
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Судя по всему особых восторгов (как после эталонных Пули над Бродвеем, Ханна и её Сестры, Энни Холл) ни у кого после фильма нету?))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Довольно едкое кино. И очень грустное.
Персонажи такие живые, теплые. Наоми Уоттс поразила наповал. Писатель (Бролин) с руками боксера - классно. Фрида Пинто светится, красотища неописуемая...
Много общения, герои почти постоянно разговаривают друг с другом, но впечатление такое, что слышат только себя и очень одиноки каждый в своем эгоизме.
Такое щемящее чувство после... Что счастье - это иллюзия. И так горько, когда иллюзии рассеиваются. И снова придумывать и погружаться в очередную выдумку, снова наступать на те же грабли...
Старушка, медленно слетающая с катушек в этиловом дурмане, по итогу кажется самой счастливой.
9/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Персонажи такие живые, теплые. Наоми Уоттс поразила наповал. Писатель (Бролин) с руками боксера - классно. Фрида Пинто светится, красотища неописуемая...
Много общения, герои почти постоянно разговаривают друг с другом, но впечатление такое, что слышат только себя и очень одиноки каждый в своем эгоизме.
Такое щемящее чувство после... Что счастье - это иллюзия. И так горько, когда иллюзии рассеиваются. И снова придумывать и погружаться в очередную выдумку, снова наступать на те же грабли...
Старушка, медленно слетающая с катушек в этиловом дурмане, по итогу кажется самой счастливой.
9/10
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