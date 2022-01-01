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Джил Джангер
Джил Джангер
Gil Junger
О персоне
Фильмография
Джил Джангер
Gil Junger
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Дата рождения
7 ноября 1954
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Джила Джангера
Родился 7 ноября 1954 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джила Джангера
Думай как собака
комедия
2019, США
5.0
Маленький помощник Санты
комедия, семейный
2015, Канада
6.0
Десять вещей, которые я ненавижу в жизни
мелодрама, комедия
2014, США
6.0
Рождественский Купидон
комедия, семейный, фэнтези
2010, США
5.0
Фальшивая свадьба
комедия, мелодрама
2009, США
6.0
Напряги извилины. Брюс и Ллойд: Без тормозов
боевик, комедия, мелодрама
2008, США
4.0
Если только
фэнтези, мелодрама, комедия, драма
2004, США / Великобритания
7.0
Черный рыцарь
фэнтези, приключения, комедия
2001, США
7.0
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