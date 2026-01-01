Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Лариса Олейник
Larisa Oleynik
Киноафиша
Персоны
Лариса Олейник
Лариса Олейник
Larisa Oleynik
Дата рождения
7 июня 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Санта-Клара, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
8.3
Ясновидец
(2006)
7.5
Посредник Кейт
(2011)
7.5
10 причин моей ненависти
(1999)
Фильмография Лариса Олейник
Верблюжья дуга
Верблюжья дуга
драма
2022, Россия
5.4
Папье-Маше
Papier-Mache
комедия, драма
2020, Россия
6.7
Воровки
драма, комедия
2019, США
Остров Юрьева
Ostrov Yureva
драма
2019, Россия
5.9
Джезабель
Jessabelle
ужасы, триллер
2014, США
Смотреть трейлер
7.5
Посредник Кейт
драма
2011, США
7.4
Полиция Гавайев
драма, боевик, криминал
2010, США
8.3
Ясновидец
драма, комедия, криминал
2006, США
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