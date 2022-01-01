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Асель Сагатова
Асель Сагатова
Asel Sagatova
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Асель Сагатова
Asel Sagatova
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Дата рождения
16 октября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Асель Сагатова
Родилась 16 октября 1984 года. Уральск, СССР (Казахстан).
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Фильмография Асель Сагатова
Бишарашки
комедия
2022, Казахстан
0.0
Районы
драма, криминал
2016, Казахстан
6.0
Рэкетир 2
боевик, криминал, драма
2015, Казахстан
6.0
Ход конем
комедия, приключения
2013, Армения / Казахстан
6.0
Прыжок Афалины
криминал
2009, Россия / Казахстан
7.0
Ирония любви
комедия
2009, Россия / Казахстан
7.0
Рэкетир
боевик
2007, Казахстан
6.0
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