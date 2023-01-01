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Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2"
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Хэллоуин: 20 лет спустя
Хэллоуин: 20 лет спустя, 1998: актеры и роли
Halloween H20: 20 Years Later
Хэллоуин: 20 лет спустя
1998 / США
6.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Хэллоуин: 20 лет спустя, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стив Майнер
Steve Miner
В ролях
Джош Хартнетт
Josh Hartnett
Адам Аркин
Adam Arkin
Мишель Уильямс
Michelle Williams
LL Cool J
LL Cool J
Кифи
Джанет Ли
Janet Leigh
Джозеф Гордон-Левитт
Joseph Gordon-Levitt
Нэнси Стивенс
Nancy Stephens
Джейми Ли Кертис
Jamie Lee Curtis
Адам Хэнн-Берд
Джоди Лин О’Киф
Jodi Lyn O'Keefe
В прокате
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Онлайн
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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Рецензия
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