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Киноафиша Дистрибьютеры Utopia Pictures

Прокатчик Utopia Pictures

О прокатчике

Кинокомпания Utopia Pictures известна тем, что показывает подборки лучших короткометражных фильмов на большом экране. Она была основана в 2006 году, и с тех пор количество её проектов значительно увеличилось.

Первой вехой в истории Utopia Pictures стала дистрибуция контента международного фестиваля Future Shorts. А с 2013 года компания сотрудничает с Oscar Shorts, которые занимаются показом сборников номинантов во всех категориях короткометражного кино. Также Utopia Pictures выпускает собственные подборки короткометражек, объединённые общей темой. Среди них: Sexy Shorts, Romcom Shorts, Black Comedy Shorts и множество других жанровых сборников.

Помимо этого компания занимается также прокатом полнометражного кино. Она привезла в Россию такие фильмы, как «Раз, два, три, умри!» и «Ледяной», а также показала такие отечественные картины, как «Трудно быть богом» и «Кино про Алексеева».

Фильмы
Future Shorts. Потепление
Future Shorts. Потепление
короткометражный 2017, Великобритания / Нидерланды / Испания / Румыния / Швеция
0.0
Короткие истории о любви «Love is…»
Короткие истории о любви «Love is…»
короткометражный 2017, Франция / Великобритания / Россия / США / Аргентина / Испания
0.0
Sci-Fi Shorts
Sci-Fi Shorts
короткометражный, фантастика 2017, США / Испания / Аргентина / Великобритания / Гонконг
0.0
Oscar Shorts 2017. Анимация
Oscar Shorts 2017. Анимация
короткометражный, анимация 2017, Франция / США / Канада / Великобритания
0.0
Oscar Shorts 2017. Фильмы
Oscar Shorts 2017. Фильмы
короткометражный 2017, США
0.0
Rom Com Shorts 2
Rom Com Shorts 2
короткометражный 2017, Бельгия / Великобритания / Испания / США / Франция
0.0
Oscar Shorts 2016. Фильмы
Oscar Shorts 2016. Фильмы
короткометражный 2016,
0.0
Программа короткометражек FESTIVAL SHORTS
Программа короткометражек FESTIVAL SHORTS
фестиваль 2016, Италия / США / Великобритания / Нидерланды
0.0
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