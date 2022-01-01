Прокатчик Utopia Pictures

Кинокомпания Utopia Pictures известна тем, что показывает подборки лучших короткометражных фильмов на большом экране. Она была основана в 2006 году, и с тех пор количество её проектов значительно увеличилось.

Первой вехой в истории Utopia Pictures стала дистрибуция контента международного фестиваля Future Shorts. А с 2013 года компания сотрудничает с Oscar Shorts, которые занимаются показом сборников номинантов во всех категориях короткометражного кино. Также Utopia Pictures выпускает собственные подборки короткометражек, объединённые общей темой. Среди них: Sexy Shorts, Romcom Shorts, Black Comedy Shorts и множество других жанровых сборников.

Помимо этого компания занимается также прокатом полнометражного кино. Она привезла в Россию такие фильмы, как «Раз, два, три, умри!» и «Ледяной», а также показала такие отечественные картины, как «Трудно быть богом» и «Кино про Алексеева».