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Железное небо Железное небо
Киноафиша Фильмы Железное небо Отзывы о фильме «Железное небо»
Iron Sky / Rautataivas Железное небо 2012 / Финляндия / Германия / Австралия
6.7 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Железное небо»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Права на «Железные небеса» приобрела молодая компания All Media Company. Теперь правообладатель находится в поиске прокатчика. По словам одного из представителей компании, они планируют выпустить фильм в канун Дня космонавтики.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BlackFox 2 апреля 2015, 12:51
Зыыыыы хоть что-то оригинальное сняли,а то американские трешаки надоели. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 10/06/2012 - 19:06:05




Я прям обиделась за ЖН... Кино совершенно очаровательное, довольно злое и юморное.

Только вот я слегка ошалела от этой нацистско-пиндосовской вакханалии и как-то не отфиксировала, наши в орбитальном побоище наваляли хоть кому-то?!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
данатар 2 апреля 2015, 12:51
ЖУТКО ПОВЕСЕЛИЛ ТОКО ОДИН МОМЕНТ ПРИЗНАНИЕ СЕВ КОРЕЙЦА ЧТО ЭТО ОНИ ВТОРГЛИСЬ В АМЕРИКУ
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
timasaliya 2 апреля 2015, 12:51
этот фильм я смотрел! фильм прикольный но иногда скучный!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ustavshaya 2 апреля 2015, 12:51
подскажите плиз фильм вообще идет в кинотеатрах?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Очень отдыхательный фильмец, даже можно второй раз посмотреть. Понравилась картинка, нациковский город на Луне просто заворожил, удачная идея, глаз отдыхает.



Хорошо, что режиссер не пендосовский, а то из фильма наверняка какое-нибудь фуфло бы получилось.



Юмор, конечно, местами подкачал, но в контексте всего фильма это не напрягало.



Клёвая тема - построение предвыборной кампании на основе нац. идей, еще здорово про "Великого диктатора" выдернутого из контекста.



Про грустный конец что-то я не поняла,объясните в чём грусть заключается, не уловила.



7,5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 01/08/2012 - 15:01:24):Ну ядерная война началась, как я помню...



Ааааа, как-то я на этом моменте не заострилась... Ну, главные герои живы-здоровы, засели в бункере, судя по концовочке нужно продолжения ожидать, еще и про приквел вроде поговаривают.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ingvars 2 апреля 2015, 12:51
Лучше бы я не пошёл на этот фильм. Не учитываются минимальные требования к реализму. Девушка, снимающая скафандр на Луне после ядерной бомбардировки базы фашиков– это просто финиш! Я не могу понять смысл подключения телефона по usb к механической машине 40х годов? Такое ощущение, что автор фильма закончил только начальную школу. Возможно - это супер-тонкий юмор? А, по-моему - тупизна пытающаяся его заменить
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ingvars 2 апреля 2015, 12:51
Сюжет тоже не понравился. Чем? Куча заезженных шаблонов. Устал уже смотреть про бедных нигретозиков, как их обижают. Тупо, тупо, тупо! Как раньше приятно было смотреть фильмы с Уилл Смитом, например! Здесь один выпендрёж и кичливость. \никакого таланта! Ни драйва и интеллекта.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ingvars 2 апреля 2015, 12:51
А ещё лучше было бы встроить в коня Тевтонского рыцаря! Тогда бы они всем точно устроили! Он бы от звона в ушах точно бы всех замочил✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GreyV 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Самое остроумное кино, виденное мною за последние несколько лет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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