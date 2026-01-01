Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Комплекс Баадер-Майнхоф Награды и номинации фильма Комплекс Баадер-Майнхоф

Награды и номинации фильма Комплекс Баадер-Майнхоф 2009

Оскар 2009 Оскар 2009
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
