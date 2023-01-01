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Комплекс Баадер-Майнхоф
Комплекс Баадер-Майнхоф, 2009: актеры и роли
Der Baader Meinhof Komplex
Комплекс Баадер-Майнхоф
2009 / Германия / Франция / Чехия
8.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Комплекс Баадер-Майнхоф, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ули Эдель
Uli Edel
В ролях
Мартина Гедек
Martina Gedeck
Мориц Бляйбтрой
Moritz Bleibtreu
Йоханна Вокалек
Johanna Wokalek
Александра Мария Лара
Alexandra Maria Lara
Бруно Ганц
Bruno Ganz
Надя Уль
Nadja Uhl
Ян Йозеф Лиферс
Jan Josef Liefers
Ханна Херцспрунг
Hannah Herzsprung
Нильс-Бруно Шмидт
Niels Bruno Schmidt
Ясмин Табатабаи
Стайп Эрцег
Винценц Кифер
Vinzenz Kiefer
Симон Лихт
Simon Licht
Том Шиллинг
Tom Schilling
Себастьян Бломберг
Sebastian Blomberg
Хайно Ферх
Heino Ferch
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
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