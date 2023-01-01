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Комплекс Баадер-Майнхоф Комплекс Баадер-Майнхоф
Киноафиша Фильмы Комплекс Баадер-Майнхоф Комплекс Баадер-Майнхоф, 2009: актеры и роли
Der Baader Meinhof Komplex Комплекс Баадер-Майнхоф 2009 / Германия / Франция / Чехия
8.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Комплекс Баадер-Майнхоф, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ули Эдель Ули Эдель Uli Edel
В ролях
Мартина Гедек Martina Gedeck Мориц Бляйбтрой Мориц Бляйбтрой Moritz Bleibtreu Йоханна Вокалек Johanna Wokalek Александра Мария Лара Александра Мария Лара Alexandra Maria Lara Бруно Ганц Бруно Ганц Bruno Ganz Надя Уль Надя Уль Nadja Uhl Ян Йозеф Лиферс Ян Йозеф Лиферс Jan Josef Liefers Ханна Херцспрунг Hannah Herzsprung Нильс-Бруно Шмидт Niels Bruno Schmidt Ясмин Табатабаи Стайп Эрцег Винценц Кифер Винценц Кифер Vinzenz Kiefer Симон Лихт Simon Licht Том Шиллинг Том Шиллинг Tom Schilling Себастьян Бломберг Sebastian Blomberg Хайно Ферх Heino Ferch
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
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