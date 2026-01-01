Оповещения от Киноафиши
Мой друг

О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Мартина Гедек
Martina Gedeck
Киноафиша
Персоны
Мартина Гедек
Мартина Гедек
Martina Gedeck
Дата рождения
14 сентября 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Мюнхен, Бавария, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.0
Комплекс Баадер-Майнхоф
(2009)
7.8
Жизнь других
(2006)
7.4
Неотразимая Марта
(2001)
Фильмография Мартина Гедек
Жанр
Все
Биография
Военный
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Семейный
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2026
2024
2020
2016
2015
2013
2011
2010
2009
2006
2001
Все
18
Фильмы
17
Сериалы
1
Актриса
18
5.8
Дети леса 2
Woodwalkers 2
семейный, фэнтези
2026, Австрия / Бельгия / Германия / Италия
Смотреть трейлер
6.1
Дети леса
Woodwalkers
семейный, фэнтези
2024, Австрия / Германия / Италия
Смотреть трейлер
Билеты
6.7
Октоберфест: Пиво и кровь
драма, исторический
2020, Германия
5.8
Легкое сияние счастья
Gleißendes Glück
драма, детектив
2016, Германия
7.3
Террор — приговор выносите вы
Terror — Ihr Urteil
драма
2016, Германия
6.1
Ну все, я пошел
Ich bin dann mal weg
комедия
2015, Германия
7.1
Ночной поезд до Лиссабона
Night Train to Lisbon
мелодрама, триллер
2013, Швейцария / Португалия
Смотреть трейлер
6.4
Монахиня
La religieuse
драма
2013, Франция / Германия / Бельгия
Смотреть трейлер
6.2
Дверь
The Door
драма
2011, Венгрия
Смотреть трейлер
5.6
Агнозия
Agnosia
триллер, драма
2010, Испания
6.4
Еврей Зюсс
Jud Süss - Film ohne Gewissen
биография, драма, военный
2010, Германия / Австрия
Смотреть трейлер
8
Комплекс Баадер-Майнхоф
Der Baader Meinhof Komplex
драма, криминал, биография, исторический
2009, Германия / Франция / Чехия
6
Три дамы и свадебные платья
Tris di donne & abiti nuziali / Bets & Wedding Dresses
комедия
2009, Италия
6.8
Элементарные частицы
Atomised/Elementarteilchen
драма, мелодрама
2006, Германия
7.1
Ложное искушение
The Good Shepherd
драма, триллер, мелодрама
2006, США
Рецензия
7.8
Жизнь других
Das Leben der Anderen
драма
2006, Германия
Смотреть трейлер
6.4
Лето 2004
Sommer '04
драма
2006, Германия
7.4
Неотразимая Марта
Mostly Martha / Bella Martha
мелодрама, комедия, драма
2001, Италия / Германия / Австрия / Швейцария
Новости о Мартина Гедек
