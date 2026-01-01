Оповещения от Киноафиши
Мартина Гедек
Мартина Гедек Martina Gedeck
Мартина Гедек

Мартина Гедек

Martina Gedeck

Дата рождения
14 сентября 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Мюнхен, Бавария, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Комплекс Баадер-Майнхоф 8.0
Комплекс Баадер-Майнхоф (2009)
Жизнь других 7.8
Жизнь других (2006)
Неотразимая Марта 7.4
Неотразимая Марта (2001)

Фильмография Мартина Гедек

Жанр
Год
Дети леса 2 5.8
Дети леса 2 Woodwalkers 2
семейный, фэнтези 2026, Австрия / Бельгия / Германия / Италия
Смотреть трейлер
Дети леса 6.1
Дети леса Woodwalkers
семейный, фэнтези 2024, Австрия / Германия / Италия
Смотреть трейлер
Билеты
Октоберфест: Пиво и кровь 6.7
Октоберфест: Пиво и кровь
драма, исторический 2020, Германия
Легкое сияние счастья 5.8
Легкое сияние счастья Gleißendes Glück
драма, детектив 2016, Германия
Террор — приговор выносите вы 7.3
Террор — приговор выносите вы Terror — Ihr Urteil
драма 2016, Германия
Ну все, я пошел 6.1
Ну все, я пошел Ich bin dann mal weg
комедия 2015, Германия
Ночной поезд до Лиссабона 7.1
Ночной поезд до Лиссабона Night Train to Lisbon
мелодрама, триллер 2013, Швейцария / Португалия
Смотреть трейлер
Монахиня 6.4
Монахиня La religieuse
драма 2013, Франция / Германия / Бельгия
Смотреть трейлер
Дверь 6.2
Дверь The Door
драма 2011, Венгрия
Смотреть трейлер
Агнозия 5.6
Агнозия Agnosia
триллер, драма 2010, Испания
Еврей Зюсс 6.4
Еврей Зюсс Jud Süss - Film ohne Gewissen
биография, драма, военный 2010, Германия / Австрия
Смотреть трейлер
Комплекс Баадер-Майнхоф 8
Комплекс Баадер-Майнхоф Der Baader Meinhof Komplex
драма, криминал, биография, исторический 2009, Германия / Франция / Чехия
Три дамы и свадебные платья 6
Три дамы и свадебные платья Tris di donne & abiti nuziali / Bets & Wedding Dresses
комедия 2009, Италия
Элементарные частицы 6.8
Элементарные частицы Atomised/Elementarteilchen
драма, мелодрама 2006, Германия
Ложное искушение 7.1
Ложное искушение The Good Shepherd
драма, триллер, мелодрама 2006, США
Рецензия
Жизнь других 7.8
Жизнь других Das Leben der Anderen
драма 2006, Германия
Смотреть трейлер
Лето 2004 6.4
Лето 2004 Sommer '04
драма 2006, Германия
Неотразимая Марта 7.4
Неотразимая Марта Mostly Martha / Bella Martha
мелодрама, комедия, драма 2001, Италия / Германия / Австрия / Швейцария
