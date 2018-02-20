Молчащий класс, 2018

1956 год. Ученики выпускного класса Тео и Курт живут в Сталинштадте — новом сталелитейном образцовом городке Восточной Германии. Во время вылазки в кинотеатр в Западном Берлине старшеклассники увидели в очередном выпуске кинохроники драматичные кадры венгерского восстания в Будапеште. По возвращении в родной городок парни подбивают весь класс пойти тайком послушать западные новости про Будапешт — на отшибе, у одинокого старичка с радиоприемником. Борьба венгров за независимость и жестокость, с которой их восстание было подавлено советскими войсками, вызывают в душах юных школьников протест. Из солидарности они решают провести минуту молчания на уроке истории. Однако их жест не остался незамеченным, и если молодой директор школы ещё как-то пытается замять тему, то районная школьная управа и лично министр народного образования, напротив, настроены решительно. Школьники решают держаться вместе и попадают в жернова ещё юной Германской Демократической Республики… Одна из глав Холодной войны, списанная из дневника Дитриха Гарстки — одного из реальных 19 несостоявшихся выпускников, на которых обрушилась вся мощь госаппарата. Специальная премьера Берлинского МКФ 2018, номинации на Немецкую национальную кинопремию 2018 в категориях за лучший фильм, режиссуру, операторскую работу и костюмы, Премия мира немецкой кинорежиссуры «Мост» 2018.