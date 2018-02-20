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Молчащий класс
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Das schweigende Klassenzimmer

Молчащий класс, 2018

2018 / Германия
7.4 Оцените
14 голосов
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О фильме

1956 год. Ученики выпускного класса Тео и Курт живут в Сталинштадте — новом сталелитейном образцовом городке Восточной Германии. Во время вылазки в кинотеатр в Западном Берлине старшеклассники увидели в очередном выпуске кинохроники драматичные кадры венгерского восстания в Будапеште. По возвращении в родной городок парни подбивают весь класс пойти тайком послушать западные новости про Будапешт — на отшибе, у одинокого старичка с радиоприемником. Борьба венгров за независимость и жестокость, с которой их восстание было подавлено советскими войсками, вызывают в душах юных школьников протест. Из солидарности они решают провести минуту молчания на уроке истории. Однако их жест не остался незамеченным, и если молодой директор школы ещё как-то пытается замять тему, то районная школьная управа и лично министр народного образования, напротив, настроены решительно. Школьники решают держаться вместе и попадают в жернова ещё юной Германской Демократической Республики… Одна из глав Холодной войны, списанная из дневника Дитриха Гарстки — одного из реальных 19 несостоявшихся выпускников, на которых обрушилась вся мощь госаппарата. Специальная премьера Берлинского МКФ 2018, номинации на Немецкую национальную кинопремию 2018 в категориях за лучший фильм, режиссуру, операторскую работу и костюмы, Премия мира немецкой кинорежиссуры «Мост» 2018.

7.4 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2018
Премьера в мире 20 февраля 2018
Возраст 16+
Режиссер
Ларс Крауме
Ларс Крауме
В ролях
Бургхарт Клаусснер
Бургхарт Клаусснер
Джудит Энджел
Дэниэл Краусс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Молчащий класс 2 постера
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саундтрек фильма Молчащий класс
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