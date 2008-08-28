Подлинная история французского клоуна по имени Милуд, случившаяся во время его поездки в Румынию в 1992 году (спустя три года после падения режима Чаушеску), когда, насмотревшись на уличных детей, он решил помочь беспризорникам Бухареста.

Циркач сближается с юными бродягами, создавшими свое дикое квази-государство в канализационном подземелье, живя в насилии и пороке, без проблеска света во тьме ежедневных бед. Преодолевая произвол коррумпированной полиции, Милуд смог собрать из ребят настоящую цирковую труппу, вернув их из отверженных к жизни настоящих людей.