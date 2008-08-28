Постер фильма Па-Ра-Да
Па-Ра-Да
Па-Ра-Да

, 2008
Pa-Ra-Da
Италия / драма / 18+
О фильме

Подлинная история французского клоуна по имени Милуд, случившаяся во время его  поездки в Румынию в 1992 году (спустя три года после падения режима Чаушеску), когда, насмотревшись на уличных детей, он решил помочь беспризорникам Бухареста.

Циркач сближается с  юными бродягами, создавшими свое дикое квази-государство в канализационном подземелье, живя в насилии и пороке, без  проблеска света во тьме ежедневных бед. Преодолевая произвол коррумпированной полиции, Милуд смог собрать из ребят настоящую цирковую труппу, вернув их из отверженных к жизни настоящих людей.

В ролях

Жалиль Леспер
Даниэле Формика
Габи Раута
Кристина Нита
Evita Ciri
Патрис Жуифф
Режиссер Марко Понтекорво
Сценарист Марко Понтекорво, Roberto Tiraboschi
Композитор Андреа Гуэрра
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 28 августа 2008
Дата выхода
28 августа 2008 Италия
28 августа 2008 США
Сборы в мире $312 976
Производство Panorama Films, Yalla Film
Другие названия
Pa-ra-da, Clown, Payasos

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.9 IMDb

Отзывы о фильме

