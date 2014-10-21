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Мы молоды. Мы сильны
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Wir sind jung. Wir sind stark

Мы молоды. Мы сильны, 2014

2014 / Германия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Росток, август 1992 года. Обстановка в портовом городе, который после падения Берлинской стены переживает не лучшие времена и страдает от массовой безработицы, накаляется с каждой секундой. Все свое недовольство радикально настроенные жители направляют на «Дом с подсолнухами» - гигантское здание, в котором находится вьетнамское общежитие и лагерь для претендующих на убежище в Германии беженцев. Фильм прослеживает истории троих героев: молодой вьетнамки Лин, мечтающей о лучшем будущем, юного Штефана, который попадает в компанию неонацистов, и его отца Мартина – местного политика-демократа, который с экрана телевизора заявляет о том, что в Ростоке «нет враждебности по отношению к иностранцам»…
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 21 октября 2014
Возраст 18+
Режиссер
Бурхан Курбани
В ролях
Девид Штрисов
Йоэль Басман
Йоэль Басман
Саския Розендаль
Саския Розендаль
Торстен Мертен
Йонас Най
Йонас Най
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мы молоды. Мы сильны 2 постера
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