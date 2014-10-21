Мы молоды. Мы сильны, 2014

Росток, август 1992 года. Обстановка в портовом городе, который после падения Берлинской стены переживает не лучшие времена и страдает от массовой безработицы, накаляется с каждой секундой. Все свое недовольство радикально настроенные жители направляют на «Дом с подсолнухами» - гигантское здание, в котором находится вьетнамское общежитие и лагерь для претендующих на убежище в Германии беженцев. Фильм прослеживает истории троих героев: молодой вьетнамки Лин, мечтающей о лучшем будущем, юного Штефана, который попадает в компанию неонацистов, и его отца Мартина – местного политика-демократа, который с экрана телевизора заявляет о том, что в Ростоке «нет враждебности по отношению к иностранцам»…

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