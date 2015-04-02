Наша рецензия

Отечественные прокатные компании всегда спешат нас попотчевать на рождественских каникулах отборным псевдосредневековым ужасом. Ровно год назад по российским экранам прошелся «Соломон Кейн», зародившийся еще в графоманских кузницах Роберта Хауэрда, известного конан-варварского отца, а затем прошедший неканоническую (или, лучше сказать, неконаническую) перековку в руках Майкла Бассетта. Сюжет фильма состоял в тотальной зачистке Англии образца 1601 года от ведьм, демонов и мутантов, с…