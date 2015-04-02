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Время ведьм Время ведьм
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Season of the Witch Время ведьм 2010 / США
7.9 Оцените
133 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Время ведьм»

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Отечественные прокатные компании всегда спешат нас попотчевать на рождественских каникулах отборным псевдосредневековым ужасом. Ровно год назад по российским экранам прошелся «Соломон Кейн», зародившийся еще в графоманских кузницах Роберта Хауэрда, известного конан-варварского отца, а затем прошедший неканоническую (или, лучше сказать, неконаническую) перековку в руках Майкла Бассетта. Сюжет фильма состоял в тотальной зачистке Англии образца 1601 года от ведьм, демонов и мутантов, с…

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DeelyaraI 2 апреля 2015, 12:51
Николас!✊ Люблю его!

У меня всегда было такое мнение:еси главную роль играет Кейдж,значит фильм уже достоин моего внимания✊

Заключённый,полицейский,лабораторная крыса,чародей или рыцарь - он всегда великолепен.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Мда, купился на положительные отзывы уважаемых юзеров и сходил.

По мне так фильм уровня ниже среднего, но вполне проходной. После в целом нормального "Ученика Чародея" Кейдж сыплет штампами направо и налево и строит из себя эдакого средневекового супермена.

Сюжетец прост и примитивен, грим монахов трэшевый, в духе 300 спартанцев, режиссура очень слабая - примитивные диалоги следуют один за другим, а фильм не захватывает кроме пары нормальных моментов.

Игра Кейджа из присутствующих - самая невнятная (штампы + унылый пафос). Хорошо в целом смотрелись Перельман и девушка, игравшая ведьму.

Развязка в духе дешевого голливудского мистического триллера, состряпанного полупрофессионалом и запоздавшего лет на 20.

Мораль: смотреть особо нечего.

пс. рейтинг на РоттенТомэйтоуз = 4%✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Не истина, лучше уже по отдельным томатовским критикам смотреть.

хотя у меня с томатами в процентах 90 случаев мнение похожее.



хотя 4% кейджу конечно жестковато))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
serpp 2 апреля 2015, 12:51
Николас! Люблю его!

У меня всегда было такое мнение:еси главную роль играет Кейдж,значит фильм уже достоин моего внимания

Заключённый,полицейский,лабораторная крыса,чародей или рыцарь - он всегда великолепен.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Фильм в целом понравился, хотя и есть вопросы...Например, почему в конце ведьма (девушка) лежала голой??? Вроде как она была в тряпье до этого, а дьявол не улетел ведь в ее платьеце...✊ В общем, эта эротическая находка точно не в тему.......✊



А, еще вопросик - почему токо врачи ходили в масках против чумы (клювы), а все остальные - привитые что ли???



В обчем, если не это, то фильм хороший, 8 из 10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Yuristo4ka 2 апреля 2015, 12:51
Ни о чем... Жаль потерянного времени. Пошли на него после неожиданно понравившегося "Ученика чародея". Сюжет- заезженный, операторская работа- ниже среднего, съемки- отстой(очевидно весь бюджет ушел на гонорар Кейджа)... Ну а про финального демона и говорить нечего- убогий и нестрашный.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sobolyavochka 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
фильм интересный, стоит посмотреть, мне только оконцовка не порадовала, грохнули нафик такой состав актеров.... вот жешь...а так, немного размаха не хватает, можно было посильнее развернуть тему, поскольку действительно мысль сюжета глубокая но сценарий поверхностный, мог бы получится шедевр, но получилась недоработка-актеров грохнули, сюжет недокумекали.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
мне понравился и фильм и Кейдж...но вот его новый фильм плох ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Почему-то боялась, что «Время ведьм» - реальный ужастик, но внутренностей вразлет, слава богу, в нем нет. И вот еще чем этот фильм в общем-то неплох. Во-первых, эпоха. Такие костюмированные исторические фильмы всегда интересно смотреть. Во-вторых, актеры. Николас Кейдж в главной роли – тоже положительный фактор. В третьих – ведьма что надо. Есть с такой дамочкой как героям себя проявить. Плюс этому фильму – он достаточно динамичный и не слишком пафосный. Смотрите «Время ведьм», хорошее развлечение без особых душевных затрат.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Ну что сказать? Незамысловатый фильм с незамысловатым названием. Вот такое «Время ведьм» и получилось. Какие-то средние века, Николас Кейдж (без фирменных темных очков), благородный рыцарь. Правда, ведьма выдающаяся – я уж ждала, что та, которую Кейджу поручили, окажется ангелом, а ведьмами – какие-нибудь монашки. И герои будут защищать свое доброе имя и сражаться с мировым злом. Но не тут-то было – Кейджу вручили ведьму, романтической любви не случилось, зато зло от нее такое – зашатаешься. Смотрите, но ничего не ожидайте.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Скучноватый фильм. Финал оказался неплохим, но все действие как будто не дотягивали, жилы тянули. В остальном – качественное зрелище. Правильные эпохальные планы, интересные исторические персонажи, хорошие актерские работы. Гример постарался – действие происходит во время чумы. Нельзя сказать, что я как-то особенно ждал этого фильма, но сходил и не пожалел в общем-то о потраченном времени и деньгах. «Время ведьм» можно смотреть. Хотя если не посмотрите, ничего особенно не потеряете.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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