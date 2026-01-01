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Скоро в прокате «Бегущая»
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Фильмография
Эндрю Хефлер
Andrew Hefler
Киноафиша
Персоны
Эндрю Хефлер
Эндрю Хефлер
Andrew Hefler
Дата рождения
26 мая 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Ландштуль, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
6.7
Время ведьм
(2010)
6.1
Кёртис
(2018)
0.0
Сраженный молнией
(2025)
Фильмография Эндрю Хефлер
Сраженный молнией
драма, исторический, мини-сериал
2025, США
6.1
Кёртис
Curtiz
драма
2018, Венгрия
6.7
Время ведьм
Season of the Witch
приключения, фэнтези, драма, триллер
2010, США
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