«Время ведьм»: Рецензия Киноафиши

Отечественные прокатные компании всегда спешат нас попотчевать на рождественских каникулах отборным псевдосредневековым ужасом. Ровно год назад по российским экранам прошелся «Соломон Кейн», зародившийся еще в графоманских кузницах Роберта Хауэрда, известного конан-варварского отца, а затем прошедший неканоническую (или, лучше сказать, неконаническую) перековку в руках Майкла Бассетта. Сюжет фильма состоял в тотальной зачистке Англии образца 1601 года от ведьм, демонов и мутантов, с воем и рычаньем летавших, скакавших и ползавших по девонширским лесам. «Время ведьм» Доминика Сены настолько похоже на «Соломона Кейна», что дело определенно пахнет внебрачно-кровосмесительным родством самого бесовского толка. Разница, собственно, заключается в том, что Season of the Witch переносит нас из 1601 года в 1330–1340-е, а основные приключения, за вычетом крестоносного пролога (весьма, кстати, смахивающего на пролог бассеттовского опуса), разворачиваются не в Англии, но в Штирии. В остальном все сходится: и там и тут когтистые перепончато-квелые демоны, вооруженные откровенно дешевыми и некачественными спецэффектами, пытаются задать жару рыцарственным воителям добра, но в итоге вынуждены с позором рвать когти и давать дёру, дабы самим не дать дрозда или чего-нибудь в этом роде. Даже манускрипт, с помощью которого герои «Времени ведьм» изгоняют распоясавшегося беса, называется… «Книгой Соломона».

Впрочем, у Season of the Witch есть все-таки одно небольшое отличие от Solomon Kane. Дело в том, что Доминик Сена и сценарист-дебютант Брэги Шут пытаются здесь залезть на территорию экзорцизма, комически покушаясь на изгнание самого князя тьмы. Транспортировка весьма симпатичной ведьмы, занимающейся доставкой чумы в дома позднесредневековых германских граждан, довольно быстро превращается в коллективный адский забег наперегонки с ужасом, и оставшиеся в живых наконец-то смекают, что перед ними даже вовсе не ведьма, а форменный сами-знаете-кто. Однако подобное знание не прибавляет ума ни им, ни авторам этого зрелища: когда не помогают заклинания, рогато-хвостатого недруга мутузят кулаками, и весь экзорцизм превращается в нелепейшую потасовку, вдобавок отягощенную участием летающих чумовых монахов, распираемых изнутри мини-демонами пониженной прочности. Начавшись с антицерковного памфлета в защиту гуманизма и мира во всем мире и поработав немного в жанре молота ведьм, Season of the Witch споро перерастает в пародию на «Изгоняющего дьявола», каковой пародией и пребывает уже вплоть до финальных титров. Остается только добавить, что натурные съемки осуществлялись на готически насыщенных австро-венгерских землях, часть же работ была произведена в Луизиане – любимом штате сайта kinoafisha, где плотность демонов на квадратный метр значительно превышает среднестатистические показатели по планете (имеется в виду, конечно, Луизиана, а не сайт). Вероятно, на этих же сатанинских угодьях кипит работа над новым фильмом, который будет закуплен для проката в следующий рождественский сезон.

