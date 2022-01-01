Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Андрей Астраханцев
Андрей Астраханцев
О персоне
Фильмография
Андрей Астраханцев
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
11 декабря 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Стрелец
Биография Андрей Астраханцев
Родился 11 декабря 1967 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Андрей Астраханцев
Ботан и супербаба
комедия, фантастика
2022, Россия
5.0
Двое
драма, приключения
2018, Россия
6.0
Я не вернусь
драма
2013, Россия / Финляндия / Эстония / Беларусь
5.0
Скульптор смерти
детектив
2007, Россия
5.0
Поцелуй бабочки
боевик, мелодрама
2006, Россия
6.0
Клиника
драма
2006, Россия
4.0
Серко
драма
2006, Россия / Франция
6.0
Все фильмы
Related video
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь