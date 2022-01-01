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Андрей Астраханцев

Андрей Астраханцев
Андрей Астраханцев
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Дата рождения
11 декабря 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Стрелец
Биография Андрей Астраханцев

Родился 11 декабря 1967 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Андрей Астраханцев
Ботан и супербаба
Ботан и супербаба
комедия, фантастика 2022, Россия
5.0
Двое
Двое
драма, приключения 2018, Россия
6.0
Я не вернусь
Я не вернусь
драма 2013, Россия / Финляндия / Эстония / Беларусь
5.0
Скульптор смерти
Скульптор смерти
детектив 2007, Россия
5.0
Поцелуй бабочки
Поцелуй бабочки
боевик, мелодрама 2006, Россия
6.0
Клиника
Клиника
драма 2006, Россия
4.0
Серко
Серко
драма 2006, Россия / Франция
6.0
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